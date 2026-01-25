Росіяни намагаються прорвати український кордон на Харківщині, – Сили оборони

Російські війська не полишають спроб вести наступальні дії. Наразі окупанти шукають слабкі місця в обороні України на Харківському напрямку.

Про це сказав начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов в етері "Ми-Україна".

Як росіяни діють на Харківщині?

Бої тривають у районах Вовчанська та Куп'янська, водночас російські окупанти тиснуть на українські позиції на Лиманському напрямку.

За словами Віктора Трегубова, російські війська намагаються вести наступальні дії в напрямку Куп'янська, але не досягають успіху.

Наразі на Харківщині російська армія майже не застосовує важку техніку. Натомість атаки ведуться невеликими групами по 15 – 20 осіб, що свідчить про обмежені можливості прориву української оборони.

Як зазначив Трегубов, росіяни вже не вперше прагнуть створити так звану "буферну зону" в Харківській та Сумській областях на слобожанському напрямку, однак ці плани ворогу не вдається реалізувати.

Нагадаємо, 22 січня Сили оборони заявили, що завершили зачистку Куп'янська від російських військових. Водночас кілька десятків росіян все ще є в окремих кварталах і не впливають на ситуацію в місті.

Тоді також повідомлялося, що російські військові не демонструють готовності масово здаватися в полон.

Ситуація на фронті: коротко