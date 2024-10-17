Формується передумова для подальшої деокупації земель, – 92 бригада про ситуацію на Харківщині

Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу на Харківщині. Ба більше, на одній з ділянок фронту формуються передумови для звільнення окупованих територій.

Про це ефірі телемарафону розповів Юрій Федоренко – командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади. Він додав, що Сили оборони продовжують утримувати усі займані позиції, передає 24 Канал.

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Сили оборони намагаються вибивати ворога на Харківщині

Федоренко розповів, що Липці Харківської області, де тривають бої та ворог намагається просунутися вглиб, перебувають під контролем Сил оборони. Нині противник підвищує інтенсивність ведення бойових дій, намагається виконати кремлівські загарбницькі завдання – це просуватися вглиб українських територій.

Втім, українські захисники продовжують давати відсіч. За словами Федоренка, ні комбіновані атаки, ні застосування бронетехніки, ні засобів БпЛА не дають противнику досягти цих результатів. Ба більше, Сили оборони проводять низку операцій, які дозволяють вибити ворога.

Всі позиції, які утримують Сили оборони, залишаються за нами. Щобільше, формується передумова, шляхом розгромлення ворога, для того, щоб деокупувати нашу землю, вибивати ворога із займаних ним позицій,

– наголосили у 92-й бригаді.

Що стосується Куп'янського напрямку, то там ситуація набагато складніша. За словами Федоренка, противних з усіх сил рветься, щоб виконати завдання командування – зайняти плацдарм на лівобережжі річки Оскіл.

"Для них принципово важливо утворити там плацдарм для подальшої окупації Куп'янська-Вузлового. Для досягнення цього завдання противник не шкодує ні сил, ні засобів", – зауважив Федоренко.

Командир батальйону 92-ї бригади додав, що ворог постійно, хвиля за хвилею, кидає живу силу у бій для того, щоб мати максимальні спроможності вибити підрозділи Сил оборони.

Також на Куп'янському напрямку ворог активно використовує авіацію з керованими авіабомбами, а також завдає ударів артилерією, дронами й використовує комбіновану тактику для живої сили, щоб ефективно перевести окупантів до лінії бойового зіткнення. Наразі Силам оборони вдалося призупинити ворога.