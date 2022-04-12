Бої на Херсонщині, обстріл Донбасу: як минула доба в Україні

В Україні триває 48 день війни, яку Росія розпочала проти України. Обласні військові адміністрації розповіли, як минула доба в регіонах.

Інформація станом на 8:00 ранку 12 квітня. Про це повідомляє 24 канал.

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Відносно спокійні регіони

Такими можна назвати багато областей України. Зокрема, спокійно було на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях.

Також у Київській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях.

Ще на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині та Сумщині.

Обстріли на Хмельниччині та Харківщині

У Хмельницькій області вночі під час повітряної тривоги відбувся ракетний удар в об'єкт інфраструктури. Пожежу, яка виникла через це, вже ліквідували. Жертв нема.



На Харківщині російські окупанти продовжують обстріли цивільного населення. Росіяни із реактивних систем залпового вогню почали розкидати по місту Харкову міни уповільненої дії. Зокрема, ввечері обстріляли 16-поверхівку. За ніч і день обстрілів в області понад 30 постраждалих серед цивільного на населення, 8 – загинули, але точну кількість ще встановлюють.

Тривають бої в напрямку Ізюма. Також були обстріли мирного населення та цивільної інфраструктури в Балаклії, Дергачівському, Чугуївському районах.

У Херсонській області тривають бойові дії та обстріли на територіях неподалік Дніпропетровщини та Миколаївщини. Уточнюють інформацію щодо постраждалих. Область перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Без електроенергії наразі залишаються 106 населених пунктів.

Ситуація на Донбасі

У Луганській області постійно ворог обстрілює всю територію. За 11 квітня найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська.

У Лисичанську є один загиблий чоловік, ще троє поранених, двох вчасно евакуювали з-під обстрілів. Рятувальники погасили 17 пожеж.



На Донеччині в Очеретинській ВА приблизно з 4:00 години ранку розпочалися обстріли майже по всій лінії. Мовиться про район сіл Новоселівка-3, Красногорівка, Водяне, Піски.



Тривають обстріли по всій лінії навколо Авдіївки. Є поодинокі прильоти в стару частину міста. Інформації про постраждалих та загиблих не надходило.

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