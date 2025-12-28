Українські війська звільнили більшу частину Куп'янська від ворога, – ISW

Російське міністерство оборони намагається всіма силами приховати невдачі своїх військ у Куп'янську, що в Харківській області. Водночас українські захисники змогли зачистити більшу частину міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни від 28 грудня.

Як у Росії намагаються приховати свої втрати у Куп'янську?

Аналітики зазначають, що 27 грудня російське Міністерство оборони раптово відновило публікацію детальних ситуаційних звітів про Куп'янський напрямок після того, як зіткнулося з широкою критикою російських "військкорів" щодо перебільшень і брехні військових командирів і кремлівських чиновників щодо російських просувань у Куп'янську.

27 грудня російське Міністерство оборони опублікувало відеозаписи та заяви командирів рот російських 1427-го, 1468-го та 1843-го мотострілецьких полків (усі три 6-ї загальновійськової армії, Ленінградського військового округу), в яких стверджується, що підрозділи 6-ї армії нібито контролюють Куп'янськ, а російські війська буцімто діють у центральній та північно-східній частині міста,

– йдеться у звіті ISW.

Експерти зазначили, що російські державні ЗМІ зменшили висвітлення Куп'янського напрямку після успіхів України в цьому районі, хоча Міністерство оборони Росії наприкінці листопада 2025 року щодня надавало детальні звіти про бої у Куп'янську.

"Міністерство оборони Росії, ймовірно, використовувало командирів нижчого рангу у звітах від 27 грудня, щоб спробувати відновити довіру до себе в російському інформаційному просторі. Кремль також, ймовірно, намагається використати депутатів Державної думи Росії, які "рішуче заперечують українські досягнення", щоб пом'якшити негативну реакцію на Куп'янськ з боку широкої російської громадськості", – зазначили аналітики.

В ISW навели приклад з риторикою члена комітету Державної Думи з питань оборони Андрія Колесника 27 грудня, який звинуватив Україну у нібито фальсифікації ситуації з контролем Куп'янська.

Тож міністерство оборони Росії, кремлівські чиновники та російські державні ЗМІ, видається, залучені до загальноурядових зусиль, щоб приховати невдачі на полі бою в Куп'янську та відповісти на поширену критику "мілблогерів" та ультранаціоналістів щодо неправдивих повідомлень Кремля про ситуацію у місті.

До речі, заступник командира полку 429 БПС "Ахіллес" Олесь Маляревич зауважив в етері 24 Каналу, що в Куп'янську ще ховається кілька загарбників. Сама ж ситуація в місті, за словами військового, лишається складною, адже російське командування направило резерви на цей напрямок, а також використовують дрони для піхотних атак.

Які успіхи має Україна в Куп'янську?

В ISW зазначили, що існує достатньо доказів того, що українські війська звільнили більшу частину Куп'янська.

Так, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16, 20 та 26 грудня, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися вздовж траси P-07 Куп'янськ – Шевченкове та траси P-79 Куп'янськ – Чугуїв у центрі Куп'янська.

ISW останніми тижнями бачив численні геолокаційні відеозаписи, які свідчать про просування української армії поблизу та в межах Куп'янська, що відповідає заявам українських чиновників про успіхи Сил оборони в цьому районі,

– йдеться у звіті.



Яка ситуація в Куп'янську станом на 27 грудня / Карта ISW

Водночас російські "військкори", включно з тими, хто традиційно вагається критикувати міністерство оборони Росії, взялися за незвичайний дискурс, визнаючи успіхи України та агресивно звинувачуючи їхнє міноборони у брехні про російські досягнення.

І хоча окремі російські "мілблогери" намагалися применшити або списати нанівець успіхи України на Куп'янському напрямку, все ж знаходилися "військкори", які писали, що це маніпуляція та спосіб відвернути увагу від головної проблеми – системної культури брехні в російській армії.

"Міністерство оборони Росії, ймовірно, зараз подвоює зусилля з приховування своїх невдач у Куп'янську, щоб не послаблювати позиції Росії в поточних мирних переговорах зі Сполученими Штатами", – підкреслили експерти.

Зрештою аналітики резюмували, що масштаби доступних доказів з відкритих джерел про просування України на Куп'янському напрямку, у поєднанні з незвично великою кількістю підтверджувальних повідомлень з російських джерел, які зазвичай не обговорюють успіхи України на полі бою, серйозно підривають зусилля Кремля щодо когнітивної війни, метою яких є зображення російської воєнної перемоги як неминучої, а української оборони – на межі краху.

