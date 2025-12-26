У Росії полетять голови окремих генералів, – Трегубов про Куп'янськ та здачу в полон окупантів
- У Куп'янську російські військові здаються в полон, і навіть іноземні найманці складають зброю.
- Російські зусилля закріпитися в місті провалилися, що може призвести до втрати посад деякими російськими генералами.
У Куп'янську, що у Харківській області, сили окупантів рідшають. Російські пропагандисти визнали, що спроба закріпитися в місті зазнала невдачі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова в етері національного маратону.
Що розповів Трегубов про ситуацію в Куп'янську?
Віктор Трегубов повідомив, що російські військові, які опинилися в оточенні в Куп'янську, поступово здаються в полон. За його словами, були випадки, коли зброю складали навіть іноземні найманці, а російські пропагандисти вже відкрито пишуть про втрату міста.
Трегубов наголосив, що насправді Куп'янськ ніколи повноцінно не перебував під контролем російських військ, окрім короткого періоду у 2022 році.
Насправді ж воно ніколи не було ними здобуте, щоб бути ними втрачене. Якщо не рахувати короткого періоду у 2022 році. Але з усім тим, вони самі вже визнають, що оборона міста підрозділами, що вторглися у нього, і намагалися закріпитися у північних районах, зазнала невдачі. І що визволити їх вже не вийде. Себто вони поставили на місті хрест,
– зазначив майор.
Водночас за словами представника УОС, російські війська й надалі намагаються прориватися з північного напрямку, здійснюючи кілька атак на добу. Йдеться про обережні спроби відновити контроль над населеними пунктами на північ від Куп'янська, які не приносять результату.
"Станом на зараз у них просто немає додаткових потужностей для того, щоб якось відновити ситуацію. І тут, мені здається, просто полетять голови окремих генералів. Можливо, в буквальному сенсі, вже полетіли. Бо спочатку отримувати "героїв Росії", а за кілька днів отримувати звістку, що місто взагалі не контролюється – мені здається, що це навіть для російського керівництва було шоком", – констатував Віктор Трегубов.
Що ще відомо про бої у Куп'янську?
Російські пропагандисти 23 і 24 грудня скиглили про провал операції в Куп'янську. Окупанти також благали "донести Верховному" справжній стан справ.
Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зауважив в етері 24 Каналу, що Сили оборони контролюють майже весь Куп'янськ. З усім тим, українські військові мають тактичні успіхи, витісняючи противника і зачищаючи місто.
Також, за даними Генштабу ЗСУ станом на 22:00 25 грудня, українські захисники відбили на Куп’янському напрямку одну атаку. Вона була здійснена ворогом у бік Глушківки.