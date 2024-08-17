Путін обіцяв, що воювати не будемо, – WP навідали російських строковиків, які потрапили у полон

Внаслідок операції ЗСУ у Курській області у полон потрапило щонайменше 250 російських строковиків. Це становить серйозний виклик для Кремля.

Журналістам видання The Wasssington Post вдалося поспілкуватися з російськими строковиками, які наразі перебувають в українській в'язниці на північному сході України. Видання вказує, що вони можуть розглядатися як особливо цінна монета в майбутніх переговорах чи обмінах.

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Строковики Росії у полоні України

Неназваний начальник в'язниці розповів журналістам, що протягом останніх десяти днів туди доставили 320 росіян, серед яких переважна більшість строковики. При цьому лише близько 20% – росіяни, яких мобілізували, та контрактники. Таким чином, кількість строковиків, які потрапили до української в'язниці, становить близько 250.

За словами співрозмовника, деякі з молодих людей були "дуже налякані", коли тільки прибули, але з того часу вони адаптувалися.

Російські строковики, взяті у полон / The Wassington Post

Видання пише, переважна більшість полонених строковиків залишилися неушкодженими. Кілька росіян отримали поранення під час бою, зокрема, один з них поранився власною гранатою. За його словами, ЗСУ надали йому першу медичну допомогу, а потім евакуювали в клініку, де йому зробили рентген і операцію, видаливши осколки з ран.

Ми ні в якому разі не хотіли воювати. Нам обіцяли, що ми взагалі не будемо брати участь у бойових діях. Але щось пішло не так,

– каже 22-річний Ніколай з міста Челябінськ.

Ніколай та інший строковик – Сергій, розповіли, що 6 серпня Україна напала на їхній військовий штаб, а їхні командири пішли, не давши вказівок, що робити далі. Вони три дні йшли лісами та болотами та спали на холодній землі, а потім вийшли до українських позицій, де їх оточили та взяли у полон.

В окремій камері розмістили солдат старшого віку, які були прикордонниками та контрактниками. Настрій там був похмуріший. Майже всі чоловіки розповіли журналістами, що атака України стала для них першим бойовим досвідом.

Як розповів один із полонених, з 60 осіб, з якими він бився разом, вижили лише четверо чи п'ятеро. Інші відмовилися здатися і були вбиті.