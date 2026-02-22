У Мексиці спалахнули повноцінні бойові дії: ліквідовано топнаркобарона "Ель Менчо"

У Мексиці 22 лютого масштабна операція федеральних сил безпеки в муніципалітеті Тапальпа штату Халіско спричинила хвилю насильства одразу в кількох регіонах країни. Внаслідок зіткнень із представниками наркокартелю почалися блокування доріг, підпали транспорту та нападів на підприємства.

Про це пише мексиканське видання La Jornada.

Чому у Мексиці спалахнули бойові дії?

Операцію з протидії наркокартелю, яка охопила значну частину штату Халіско, зокрема район Гвадалахари та туристичне узбережжя з Пуерто-Вальяртою, очолила мексиканська армія. Через загострення ситуації зранку там було призупинено рух громадського транспорту, а жителів закликали залишатися вдома.

Губернатор Халіско Пабло Лемус повідомив, що після початку операції невідомі особи почали підпалювати транспортні засоби та встановлювати блокади, намагаючись перешкодити діям влади. По всьому штату оголосили "червоний" рівень небезпеки та створили координаційну групу за участю всіх рівнів влади.

У Гвадалахарі зафіксували численні підпали автомобілів, заправок, аптек і магазинів. На дорогах зловмисники розкидали металеві шипи для пошкодження шин, а в окремих випадках силоміць відбирали автомобілі у водіїв, щоб використати їх для блокад. Роботу громадського транспорту тимчасово зупинили до стабілізації ситуації.

Також повідомляється про заборону польотів над частиною Мексики, через військові операції мексиканських збройних сил.

Над частиною Мексики заборонили польоти на тлі операції збройних сил країни проти наркокартелю / Фото з акаунту @AlertaNews24 у соцмережі Х

Що відомо про ліквідацію "Ель Менчо", ватажка потужного наркокартелю?

Місцеві ЗМІ пов'язували хвилю насильства з реакцією кримінальних угруповань на федеральну операцію проти організованої злочинності. Також поширювалися повідомлення про можливу ліквідацію одного з лідерів наркокартелю "Нове покоління Халіско" відомого, як "Ель Менчо".

Згодом у Збройних силах Мексики підтвердили проведення операції проти наркокартелю. Під час боїв четверо бойовиків наркокартелю загинули на місці. Ще троє – зазнали тяжких поранень і померли під час транспортування до Мехіко.

Серед них, за попередніми даними, був і "Ель Менчо", однак його особу ще мають офіційно підтвердити судово-медичні експерти,

– йдеться у повідомленні.

Також мексиканські правоохоронці затримали двох імовірних учасників картелю. Під час операції у бойовиків було вилучено значну кількість зброї та бронетехніки, зокрема ракетні установки, які здатні уражати літаки та броньовані цілі.

Унаслідок бою поранень зазнали троє мексиканських військовослужбовців. Їх доставили до медичних закладів у столиці країни Мехіко для надання необхідної допомоги.

За інформацією Міністерства національної оборони Мексики, під час підготовки операції використовувалися також розвідувальні дані, отримані в межах співпраці зі США. Після спецоперації до штату Халіско перекидають додаткові підрозділи армії та Національної гвардії для посилення безпеки.

Варто наголосити, що "Ель Менчо", справжнє ім'я якого Немесіо Осегера Сервантес, був одним із найбільш розшукуваних злочинців у Мексиці та США. На момент смерті йому було 59 років.

До речі, США просили за інформацію про мексиканця аж 15 мільйонів доларів. Мексиканця звинувачували в контрабанді великих обсягів кокаїну, фентанілу та метамфетаміну через південний кордон США.



Ель Менчо був у розшуку США / Фото Держдепу США

У яких ще штатах були бої?

Насилля розповсюдилось і на інші штати, де картель "Нове покоління Халіско" має вплив, зокрема Мічоукан та Гуанахуато.

У штаті Наярит влада повідомила про пошкодження щонайменше у дев’яти муніципалітетах і закрила частину федеральних трас. Мешканців закликали не виходити з дому та уникати місць скупчення людей. Через блокади виникли ризики затримок медичної допомоги.

У штаті Оахака озброєні особи підпалили кілька транспортних засобів, зокрема автобус із пасажирами, яких перед цим змусили залишити салон. Влада розпочала спеціальну операцію для пошуку причетних.

Про блокади та зіткнення повідомляли також у Веракрусі, де горіли вантажівки та були скасовані автобусні рейси, а також у Пуеблі – там підпалені транспортні засоби перекрили автомагістраль Мехіко – Пуебла, спричинивши багатокілометрові затори.

Окремий інцидент стався неподалік міжнародного аеропорту Феліпе Анхелес, де невідомі підпалили автомобіль, заблокувавши автомагістраль.

Раніше Дональд Трамп робив закиди у бік Мексики