Через проблеми зі снарядами, українські військові більше використовують дрони, ніж артилерію, що впливає на характер боїв. Про це 24 Каналу розповів Євген Дикий – екскомандир роти батальйону "Айдар", пояснивши також, доки триватиме оборона Авдіївки.

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Співвідношення сил – неймовірне

Станом на ранок 3 лютого стало відомо, що росіяни активізували наступ в районі Авдіївки. Зокрема, вони атакують у південній та північній частинах міста. На півночі ворог мав успіх та суттєво просунувся в бік Піщаного кар'єру. На півдні росіяни просунулись до ресторанного комплексу "Царська охота".

На жаль, це дуже серйозно: і бої в районі "Царської охоти", де росіяни вперше змогли вийти в тил по трубах, але наразі мовиться про те, що вони там закріпились і йдуть серйозні бої. Загалом з одного боку там відбувається дуже успішна утилізація наступальних можливостей ворога. Співвідношення втрат в Авдіївці – б'є всі рекорди – приблизно 1 до 12,

– наголосив Євген Дикий.

Тобто фактично за кожного нашого загиблого захисника лягає приблизно 12 російських окупантів. Однак дуже серйозними є не лише втрати ворога.

"Проблема в тому, що співвідношення сил 1 до 20 приблизно. Росіяни там сконцентрували величезну кількість сил. У них Авдіївка точно є найбільшим пріоритетом. Я не вважаю російських генералів геніями-полководцями, але все ж мінімально адекватний генерал сам по собі стільки людей там би не клав. Зрозуміло, що там є політичний наказ з Кремля", – пояснив екскомандир "Айдару".

Зрозуміло, що Владімір Путін хоче показати взяття Авдіївки як "велікую пабєду" напередодні виборів у Росії. Тож сил та засобів для захоплення цього міста не шкодують.

Головна проблема в районі Авдіївки

Критичною проблемою на Авдіївському напрямку став брак боєприпасів. Тут мовиться не про те, що хтось в Україні не довіз боєприпасів на цей напрямок – боєприпасів не завезли в Україну.

У нас загалом по всьому фронту дуже серйозний снарядний голод. А саме в Авдіївці, де співвідношення сил, нагадаю, 1 до 20 на користь росіян, снарядний голод відчувається найгостріше. У цьому сенсі виникає питання, чи має сенс туди направляти підкріплення,

– зауважив Дикий.

Українським військовим вигідно протриматися там стільки, скільки можливо, зважаючи на кількість втрат росіян внаслідок боїв. Однак ситуацію дуже ускладнює снарядний голод.

"Це "привіт" Трампу і трампістам в Конгресі США. Фактично оборону Авдіївки зараз ведуть лише стрілецькою зброєю та дронами. Дронами доводиться заміняти брак артилерії, але це, на жаль, лише часткова заміна", – пояснив Дикий.

Хоч українським операторам дронів вдається досягати неймовірних результатів, але за визначенням БпЛА – це зброя ближньої дії – максимум 10 кілометрів. Артилерія ж працює на 40 кілометрів. Через те окупантів доводиться підпускати все ближче. В результаті, пояснив Дикий, працює їхнє співвідношення 1 до 20: 12 лягає – 8 заходять.

Доки триватиме оборона Авдіївки

"Саму Авдіївку, особливо коксохім, штурмами вони не візьмуть ніколи. Але там є траса, яка йде через Орлівку – це єдина траса, яка сполучає Авдіївку з тилами", – зауважив екскомандир "Айдару".

Цю трасу вже давно прострілюють, але українські військові вміють працювати навіть під вогнем, доставляючи в Авдіївку боєкомплекти та вивозячи "трьохсотих". Проблема у тім, що окупанти все ближче підходять до цієї траси.

Авдіївку триматимемо доти, доки працює траса. Якщо росіянам таки вдасться доповзти до траси та перерізати її, то зрозуміло, що ніхто не стане лишати гарнізон в оточенні та робити другий Маріуполь. Тоді доведеться просто відходити,

– наголосив Дикий.

Спрогнозувати терміни дуже складно, однак завдання наших військових на сьогодні – зрозуміле.

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