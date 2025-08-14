ЗСУ зупиняють штурми біля Часового Яру попри заяви Кремля про "захоплення" міста
На Краматорському напрямку ЗСУ стримують штурми російського війська біля Часового Яру. Так, вони спростовують заяви Кремля про нібито "захоплення" міста.
Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву головного сержанта роти вогневої підтримки 5-ї штурмової бригади Юрія Сиротюка в ефірі телемарафону.
Яка ситуація біля Часового Яру?
Сиротюк зазначив, що точаться важкі бої, але стратегічні успіхи у ворога відсутні.
Ми зараз на напрямку Часового Яру, де Путін особисто заявив, що місто взяте. Насправді ворог з 2023 року безуспішно намагається атакувати це маленьке місто, де до війни проживало менше 10 тисяч людей. Бої важкі, але жодних стратегічних успіхів у росіян немає,
– повідомив військовий.
Він розповів, що окупанти діють малими піхотними групами, намагаючись проникнути в українські позиції, встановити прапор та використати ці епізоди для своєї інформаційної пропаганди.
"Є таке явище, коли один-два вороги намагаються зайти нам у спину, виставити свій прапор і заявити про чергове взяття населеного пункту. Це неправда. Так, ситуація важка, але фронт не прорвано. Українське суспільство не повинно вестися на такі повідомлення", – підкреслив Сиротюк.
За його словами, такі спроби росіяни здійснювали й в попередні роки, але вони не змінюють загальної оперативної ситуації на фронті.
Нагадаємо, що ще 31 липня в Росії заявляли про "захоплення" міста Часів Яр Донецької області.