Прориваються далі: військовий експерт пояснив, чим для росіян важливе Гуляйполе

Біля Гуляйполя на Запоріжжі тривають активні бої. Росіяни намагаються просуватись на цьому напрямку далі.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний висловив 24 Каналу думку, що саме Гуляйполе росіянам абсолютно не цікаве.

Яка мета росіян?

Нарожний розповів, що за Гуляйполем розташовані логістичні шляхи, які йдуть на Покровськ, на Мирноград, на Костянтинівку, на цю ділянку фронту. Ворог робить спроби прорватись далі, щоб перерізати цю логістику.

Хоча б узяти її під вогневий контроль, щоб вони могли по цих шляхах, по цих дорогах наносити удари артилерією, дотягнутись дронами, можливо, якимись іншими засобами. Саме ці логістичні шляхи є ціллю для росіян під час їхнього наступу,

– зазначив військовий експерт.

Він продовжив, що не тільки Deep State про це пише. Найбільш цікавою та достовірною інформацією є зведення Генерального штабу. Кожного дня Гуляйполе на 2 місці по кількості боєзіткнень після Покровська, після найбільш гарячої ділянки фронту.

Як реагують СОУ?

За словами засновника БО "Реактивна пошта", на це вже реагують. Туди перекинули 5 штурмову бригаду. Це дуже потужний підрозділ, досвідчений. Він 2 роки стояв на Донбасі на найбільш гарячих напрямках, зокрема, під Часовим Яром.

"За 2 роки там вони відступили всього на 250 – 300 метрі", – наголосив Нарожний.

Він додав, що з упевненістю можна говорити, що ЗСУ втримають Гуляйполе.

