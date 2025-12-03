Знову брехня командування: у ЗСУ спростували заяви росіян про "прорив" у Лимані
- Начальник генштабу армії Росії доповів Путіну про нібито прорив у Лимані; заяви росіян виявилися черговою брехнею.
- Третій армійський корпус ЗСУ успішно відбиває близько 40 ворожих штурмів на день, не дозволяючи противнику зайти до Лиману.
Нещодавно начальник генштабу армії Росії доповів Володимиру Путіну про нібито прорив окупаційної армії на Донеччині. Однак ці заяви виявилися черговою брехнею російського командування.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Третій армійський корпус ЗСУ.
Як росіяни брешуть про успіхи в Лимані?
Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що їхні підрозділи відбивають близько 40 ворожих штурмів на день на підступах до Лиману. За його словами, військові не дозволяють противнику зайти до міста.
Зокрема, за останній місяць росіяни здійснили десяток спроб інфільтрації малими групами на околицях Лиману – окупантів кожної з них було ліквідовано або взято в полон.
Українські військові також оприлюднили відео, на якому один із полонених росіян дякує російському воєнкору за "злив" їхніх позицій. За його словами, це дозволило українським бійцям оперативно виявити групу: частину окупантів знищили на місці, а йому пощастило потрапити до полону і вижити.
Російський полонений дякує за "злив" позицій: дивіться відео
За чотири роки Герасімов "спалив" свою армію, не взявши під повний контроль жодної української області. Тому поки наші підрозділи придушують у зародку будь-які спроби Росії наблизитися до Лиману, він доповідає Путіну про неіснуючі успіхи,
– наголосив командир 63 ОМБр, полковник Павло Юрчук.
Військові вкотре підкреслили, що Третій армійський корпус продовжує утримувати лінію оборони на зайнятих рубежах.
Що насправді відбувається на Донеччині?
Протягом доби 2 грудня на Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз, намагаючись вклинитися в оборону у районах населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Греківка, Новомихайлівка, Середнє, Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Мирне, Зарічне та у бік Степового.
Попри величезні втрати, Росія намагається прорвати українські позиції чисельністю піхоти, часто прикриваючись дронами або використовуючи мотоцикли.