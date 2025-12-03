Знову брехня командування: у ЗСУ спростували заяви росіян про "прорив" у Лимані

Нещодавно начальник генштабу армії Росії доповів Володимиру Путіну про нібито прорив окупаційної армії на Донеччині. Однак ці заяви виявилися черговою брехнею російського командування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Третій армійський корпус ЗСУ.

Як росіяни брешуть про успіхи в Лимані?

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що їхні підрозділи відбивають близько 40 ворожих штурмів на день на підступах до Лиману. За його словами, військові не дозволяють противнику зайти до міста.

Зокрема, за останній місяць росіяни здійснили десяток спроб інфільтрації малими групами на околицях Лиману – окупантів кожної з них було ліквідовано або взято в полон.

Українські військові також оприлюднили відео, на якому один із полонених росіян дякує російському воєнкору за "злив" їхніх позицій. За його словами, це дозволило українським бійцям оперативно виявити групу: частину окупантів знищили на місці, а йому пощастило потрапити до полону і вижити.

Російський полонений дякує за "злив" позицій: дивіться відео

За чотири роки Герасімов "спалив" свою армію, не взявши під повний контроль жодної української області. Тому поки наші підрозділи придушують у зародку будь-які спроби Росії наблизитися до Лиману, він доповідає Путіну про неіснуючі успіхи,

– наголосив командир 63 ОМБр, полковник Павло Юрчук.

Військові вкотре підкреслили, що Третій армійський корпус продовжує утримувати лінію оборони на зайнятих рубежах.

Що насправді відбувається на Донеччині?