Бої за Миколаїв: у місті чутно постріли, оголошено збір медиків

У Миколаєві триває активний бій наших ЗСУ з окупаціними військами Росії. В місті чутно постріли.

Станом на 18.48 у місті тривав бій біля торгового комплексу "Південний Буг". ЗСУ просять зберігати спокій і вірити в нашу армію.

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Також треба бути обережними мешканцям в укритті Миколаєва. Є інформація, що мародери зараз намагаються проникати до бомбосховищ, де сидять городяни. Погрожують зброєю та грабують.



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