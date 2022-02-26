Бої за Миколаїв: у місті чутно постріли, оголошено збір медиків
26 лютого 2022 , 19:37Читать новость на русском
Джерело:Преступности. нет
У Миколаєві триває активний бій наших ЗСУ з окупаціними військами Росії. В місті чутно постріли.
Станом на 18.48 у місті тривав бій біля торгового комплексу "Південний Буг". ЗСУ просять зберігати спокій і вірити в нашу армію.
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Також треба бути обережними мешканцям в укритті Миколаєва. Є інформація, що мародери зараз намагаються проникати до бомбосховищ, де сидять городяни. Погрожують зброєю та грабують.
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