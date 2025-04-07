"Усі намагання росіян були зруйновані": у Силах оборони розповіли про ситуацію в Торецьку

Російські військові продовжують обстрілювати Торецький напрямок. Кількість ударів КАБами за 6 квітня збільшилася втричі.

Командир роти безпілотних авіаційних комплексів "Фаворит" Денис "Кореєць" Перч розповів, яка наразі ситуація поблизу Торецька та в самому місті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його коментар в етері "Суспільне. Студія".

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Що відомо про ситуацію в Торецьку

За словами командира роти БАК, Торецький напрямок перевантажений російськими дронами на оптоволокні, там росіяни досить щільно їх застосовують. Кількість ворожих штурмів за минулий тиждень зросла майже у два рази. Окрім цього, окупанти намагаються застосовувати моторизовану техніку.

Торецьк міцно стоїть, нічого не змогло посунути жодної позиції, всі намагання росіян були зруйновані, збільшення ударів КАБами свідчить про те, що в них вже немає інших ідей,

– розповідає "Кореєць".

Він додає, що, згідно з останніми перехопленнями, ворог намагається уникнути будь-якої участі в штурмових діях. Проте командування віддає жорсткі накази. За словами Перча, також є дані про те, що росіян знищать, якщо вони відступлять на певні позиції.

Командир роти БАК зазначає, що у міській забудові Торецька окупанти пересуваються малими тактичними групами. Однак, накопичуються від відділення до взводу, звідки розтягують фланги та починають штурмувати, просуваючись по 2 – 3 військовослужбовці.

До слова, втрати росіян у боях за Торецьк перевищили 15 тисяч вбитими. Тоді як загальні втрати склали понад 50 тисяч російського особового складу.