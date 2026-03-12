Росіяни там притиснуті, – полковник запасу назвав найбільшу проблему ворога на Запоріжжі

Інститут вивчення війни повідомив, що українські контратаки в Запорізькій області можуть зірвати весняно-літній наступ Росії. Саме в цій області лінія фронту окупантів найтонша зі всієї лінії боєзіткнення.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що сухопутний коридор ворога в цій області є зоною, куди можуть долетіти українські засоби ураження. Саме це не дає змогу росіянам розвинути наступ.

Якою є найбільша проблема ворога на Запоріжжі?

Військовий експерт зауважив, що, з огляду російських позицій по всьому фронту, саме на Запоріжжі окупанти перебувають в найгіршому становищі.

Скільки б окупанти не пройшли звідти в глиб української території, вони перебувають в зоні ураження зброї ЗСУ – ракети дістають до берегів узбережжя. Це дає можливість перерізати сухопутний коридор ворогу з повітря.

Вони фактично притиснуті до Азовського моря,

– наголосив він.

Де перебувають росіяни на Запоріжжі: дивіться на карті

Росіяни пробували виходили з Гуляйполя на Покровське, щоб розширити сухопутний коридор на глибину 150 кілометрів. Однак вони вперлись в Гуляйполе, Оріхів, не можуть там продавити.

Цікаво! Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко повідомив, що основні контратаки відбуваються на Олександрівському напрямку та на півночі від Гуляйполя. Це відвертає увагу ворога від бойових дій у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Водночас окупанти можуть активізуватись біля Степногірська. Для протидії українській армії необхідна авіація та боєприпаси до літаків, щоб завдавати ударів з неба. Крім того, окупантам ускладнює становище логістика – основні військові бази, які підкріплюють Запорізький напрямок, знаходяться за 500 кілометрів у Ростові.

Що ще відомо про ситуацію на Запоріжжі?