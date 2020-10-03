Упродовж попередньої доби 2 жовтня російські найманці 4 рази відкривали вогонь та порушувала режим тиші. Вони стріляли неприцільно, тож оборонці не відбивали удари.

Про це інформує штаб ООС на своїй фейсбук-сторінці.

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Де стріляв ворог:

Двічі із гранатометів різних систем поблизу Авдіївки.

Двічі упродовж доби зі стрілецької зброї біля Водяного.

На щастя, бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.

Вже цієї доби, 3 жовтня, неприцільними пострілами ворог провокував наших воїнів поблизу Мар’їнки. На цій ділянці зафіксували два постріли з ручного протитанкового гранатомета та три черги зі стрілецької зброї. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Боротьба з вогнем

На Луганщині продовжують горіти ліси, тож ДСНС та військові займаються ліквідацією вогню. Так, за минулу добу, вони локалізували осередки загоряння неподалік таких населених пунктів:

Кряківка,

Трьохізбенка,

Артема,

Старий Айдар,

Станиця Луганська.

Від Збройних Сил України до ліквідації пожеж залучені понад 700 осіб та 30 одиниць інженерної та спецтехніки.