Бойовики 4 рази відкривали вогонь на Донбасі попри "тишу": де стріляли
Упродовж попередньої доби 2 жовтня російські найманці 4 рази відкривали вогонь та порушувала режим тиші. Вони стріляли неприцільно, тож оборонці не відбивали удари.
Про це інформує штаб ООС на своїй фейсбук-сторінці.
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Де стріляв ворог:
- Двічі із гранатометів різних систем поблизу Авдіївки.
- Двічі упродовж доби зі стрілецької зброї біля Водяного.
На щастя, бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.
Вже цієї доби, 3 жовтня, неприцільними пострілами ворог провокував наших воїнів поблизу Мар’їнки. На цій ділянці зафіксували два постріли з ручного протитанкового гранатомета та три черги зі стрілецької зброї. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.
Боротьба з вогнем
На Луганщині продовжують горіти ліси, тож ДСНС та військові займаються ліквідацією вогню. Так, за минулу добу, вони локалізували осередки загоряння неподалік таких населених пунктів:
- Кряківка,
- Трьохізбенка,
- Артема,
- Старий Айдар,
- Станиця Луганська.
Від Збройних Сил України до ліквідації пожеж залучені понад 700 осіб та 30 одиниць інженерної та спецтехніки.