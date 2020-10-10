Упродовж попередньої доби 9 жовтня бойовики на Донбасі лише одного разу порушували режим припинення вогню. На щастя, внаслідок бойових дій ніхто з українських воїнів не постраждав.

Про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 10 жовтня повідомили у пресцентрі Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.

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Де били окупанти 9 жовтня

Інцидент трапився у районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Шумів. Тут ворог здійснив кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. На щастя, внаслідок ворожих обстрілів бойових втрат не було.

У штабі підкреслюють, що ця вогнева провокація противника не несла загрози українським оборонцям. Тому підрозділи Об’єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.

Військові спільно з рятувальниками продовжують гасити пожежі

9 жовтня Об’єднані сили:

локалізували пожежі у районах Новоолександрівки та Катеринівки,

остаточно ліквідували осередки загорання неподалік Майорська,

продовжують боротьбу з вогнем й досі поблизу Болотеного.

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Поточна ситуація

Від початку доби 10 жовтня у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було. Всією лінією розмежування можна спостерігати режим тиші.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки,

– додають у штабі.

Звіт пресцентру Об'єднаних сил про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 10 жовтня: відео



Карта окупованих територій сходу України / Інфографіка 24 каналу