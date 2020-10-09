Черговий етап перемовин радників лідерів країн "нормандської четвірки" може відбутись вже наступного тижня. Зустріч проведуть у форматі відеоконфренції.

На переговорах піднімуть тему саміту глав держав

Ймовірно, на переговорах спробують домовитись про саміт глав країн нормандського формату. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на виступі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, інформує пресслужба ОПУ.

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Єрмак наголосив, що саме завдяки домовленостям на рівні ТКГ і радників, на Донбасі протягом 70 днів зберігається режим припинення вогню.

Росія теж має виконати свої зобов'язання

Керівник Офісу Президента зазначив, що Київ виконує усі взяті на себе зобов'язання, цього чекає і від Москви.

Або Росія дійсно готова до припинення цієї війни, або повинна сказати, що вона не готова до цього,

– сказав Єрмак.

Проведення саміту лідерів нормандської четвірки – дуже важливе, саме тому на ньому наполягає Україна. Усі важливі рішення ухвалюються на рівні глав держав.

"Така зустріч має відбутися якнайшвидше. В цьому нас підтримують наші партнери по нормандському формату – Німеччина та Франція. І ми вважаємо, що це вкрай необхідно для того, щоб рухатися вперед і зробити те, чого так очікує весь український народ", – наголосив керівник Офісу Президента.

Зверніть увагу! У Росії спростовують інформацію про те, що зустріч лідерів країн нормандського формату можлива найближчим часом. Як зазначив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, навіть приблизну дату назвати неможливо.