У "Слузі народу" вважають, що заява представника Російської Федерації про неможливість проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" до кінця року є політичним тиском на Україну.

Про це розповів глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в коментарі журналістам, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше Кремль: фіксувати точну дату нового саміту "нормандської четвірки" зараз марно

Наскільки мені відомо, позиція про дату проведення зустрічі не узгоджена, це просто, по-моєму, така спроба тиску політичного... Станом на сьогодні нічого не визначено, і зустріч може бути в будь-який час,

– зауважив Арахамія.

За його словами, вже неодноразово "російська сторона щось заявляє, а потім це виявляється неправдою".

Що цьому передувало:

Президент Зеленський, перебуваючи в Австрії 15 вересня, заявив, що наступна зустріч політичних радників "нормандської четвірки" повинна відбутись протягом 10 днів. Вже після неї, за його словами, має відбутися зустріч лідерів нормандського формату.

У Росії слова Зеленського назвали неправдою. Там зауважили, що підстав для проведення наступного саміту лідерів "Норманді" наразі нема.