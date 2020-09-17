У Росії кажуть, що саміт лідерів "нормандської четвірки" відбудеться у найближчому майбутньому, однак навіть приблизну дату не називають. За словами Кремля, до цієї зустрічі ще слід підготуватися.

Саміт потрібен не заради зустрічі лідерів "нормандської четвірки", а заради результату. Про це прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів у коментарі ТАСС.

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Що в Кремлі кажуть про дату нормандського саміту

Ми б зараз не стали фіксувати якісь дати, тому що це марно. Дійсно, нам слід очікувати в найближчому майбутньому зустрічі глав держав у нормандському форматі. Проте, що саме вважати найближчим майбутнім?

– сказав Пєсков.

Речник Кремля зазначив, що для проведення зустрічі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції потрібно зафіксувати виконання тих домовленостей, які були досягнуті у грудні 2019 року на попередньому саміті в Парижі.

Що на думку Кремля потрібно зробити перед самітом

Зі словами Пєскова, помічникам глав держав ще потрібно провести підготовку зустрічі, щоб просунутись "на шляху виконання раніше досягнутих домовленостей". Представник Кремля запевнив, що у Росії є політична воля до продовження роботи в цьому форматі, який Москва вважає безальтернативним.

"Сама по собі зустріч на вищому рівні заради зустрічі, звичайно, не потрібна жодному з глав держав і урядів, вона потрібна заради результату", – зазначив Пєсков.