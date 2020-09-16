Наразі не зрозуміло, чи відбудеться зустріч "нормандської четвірки". Політолог Володимир Фесенко повідомив, що російська сторона, як і минулого року, коли обговорювали питання про проведення саміту лідерів нормандського формату, продовжує використовувати ту саму практику – метод затягування.

В ефірі 24 каналу політолог зазначив, що Росія відтягує визначення дати зустрічі, шантажуючи президента України та вимагаючи зробити певні дії, наприклад, включити формулу Штайнмаєра в закон про особливий порядок місцевого самоврядування.

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За словами Фесенка, Росія "стоїть на місці і ні кроку назад". А "оскільки Зеленський за темпераментом нетерплячий, то він хоче якнайскоріше вирішити цю проблему".

Росія затягує визначення дати саміту, намагаючись "грати бажаннями" Володимира Зеленського провести цю зустріч якнайскоріше,

– сказав Фесенко.

Фесенко додав, що Володимир Зеленський має ілюзію, що на саміті можна, врешті-решт, розв'язати війну на Донбасі. Бо "перший саміт хоч і став для нього холодним душем, але був хоча б трохи успішним".

Коротко про саміт радників "нормандської четвірки"