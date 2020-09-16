Заява заступника глави МЗС Росії Руденка про "неправду" у словах Зеленського щодо зустрічі "нормандської четвірки" може свідчити, що Кремль принципово не зацікавлений у проведенні саміту, та й взагалі не налаштований врегулювати конфлікт на Донбасі.

Так у МЗС України прокоментували висловлювання заступника міністра закордонних справ Російської Федерації Андрія Руденка. Відповідне повідомлення опубліковане на офіційному сайті відомства.

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Про який скандальний коментар МЗС Росії мовиться

15 вересня заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Андрій Руденко сказав російським ЗМІ:

"Заява України про готовність всіх сторін провести зустріч у "нормандському форматі" – неправда".

У такий спосіб Руденко зреагував на слова Президента України Володимира Зеленського, який цього ж дня у Відні щодо перспектив проведення саміту глав України, Німеччини, Франції та Росії у нормандському форматі сказав так:

"Буде ще одна зустріч радників, після якої повинна бути зустріч вже лідерів "нормандської четвірки". Принаймні, всі лідери, наскільки мені відомо, підтверджують готовність до зустрічі".

МЗС України вимагає у Кремля пояснень

В українському міністерстві звернули увагу росіян на те, що Зеленський в Австрії не називав конкретної дати саміту у нормандському форматі, а говорив лише про принципову готовність лідерів країн до зустрічі.

Заява ж Андрія Руденка не спростовує слова Володимира Зеленського, а радше свідчить про відсутність у Росії бажання врегульовувати конфлікт на Донбасі.

Якщо заява Андрія Руденка є чітким сигналом, що Кремль принципово не зацікавлений у проведенні саміту лідерів N4, це ставить під сумнів налаштованість Російської Федерації врегулювати конфлікт,

– мовиться у повідомленні МЗС.

Тож "недостатньо дипломатичний і дещо емоційний коментар" Руденка "потребує додаткових роз’яснень". Щоб позиція Росії була зрозумілою міжнародній спільноті.