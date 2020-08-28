Протягом 27 серпня проросійські бойовики здійснили провокацію поблизу Авдіївки. Війська окупанта кілька разів вистрілили з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.

На більшості ділянок відповідальності українських підрозділів протягом 27 серпня обстрілів не зафіксували, повідомили у фейбуці штабу ООС.

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Бойовики лише один раз порушили перемир’я. Поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька пострілів з підствольного та ручного протитанкового гранатометів. Українські бійці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат немає.

Військові ЗСУ дотримуються режиму тиші, але готові дати відсіч у випадку загрози.

Від початку доби 28 серпня на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не фіксують.

Доба на Донбасі 27 серпня: відео



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу