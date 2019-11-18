Бойовики били по українських позиціях з ПТРК: де було найгарячіше на Донбасі

Упродовж доби 17 листопада проросійські бойовики 16 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно окупанти застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю, а саме міномети, а також протитанкові ракетні комплекси (ПТРК), гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 9 обстрілів:

біля Новомихайлівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Водяного , що на Приазов'ї, – з мінометів калібру 82 міліметри;

, що на Приазов'ї, – з мінометів калібру 82 міліметри; двічі поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

– зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Лебединського – зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

– зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; двічі поблизу Авдіївки – з ручних і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів

– з ручних і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів біля Павлополя – зі стрілецької зброї.

Зверніть увагу! Розведення на Донбасі: яка ситуація на ділянках

Крім того, ще 7 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Кримського – з протитанкових ракетних комплексів;

– з протитанкових ракетних комплексів; двічі біля Луганського – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

– з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових, автоматичних і підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

– з ручних протитанкових, автоматичних і підствольних гранатометів і стрілецької зброї. біля Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів і автоматичних гранатометів;

– зі станкових протитанкових гранатометів і автоматичних гранатометів; поблизу Травневого – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

На щастя, внаслідок бойових дій ніхто з українських військових ані не постраждав, ані не згинув. Від початку доби 18 листопада проросійські найманці вогневу активність не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил зафіксовано не було.

Зауважимо, що упродовж доби 17 листопада бойовики загалом здійснили 15 обстрілів українських позицій. На жаль, у результаті один воїн Об’єднаних сил загинув.



Окуповані території в Донецькій і Луганській областях/ Інфографіка 24 каналу