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      Бойовики на Донбасі поплатилися за обстріли

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      Бойовики били з мінометів і гранатометів, один поранений захисник України
      Бойовики били з мінометів і гранатометів, один поранений захисник України / Getty Images

      Впродовж минулої доби бойовики 13 разів обстріляли позиції захисників України, з них 8 разів – із застосуванням забороненої зброї. Через обстріли український військовий отримав бойове травмування, однак одного окупанта ліквідували.

      Ворог стріляв із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, про це повідомив прес-центр штабу ООС на сторінці у Facebook.

      Важливо: Розведення сил у Станиці Луганській: чи вказує щось на початок завершення війни

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 7 разів обстріляли позиції ОС: поблизу Лебединського, Мар'їнки, у районі Красногорівки та околиці Широкиного.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 6 разів: поблизу Новолуганського та Болотного. Розвідка повідомляє, що одного окупанта знищили та ще двох поранили.


      Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях
      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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