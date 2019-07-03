Бойовики на Донбасі поплатилися за обстріли

Впродовж минулої доби бойовики 13 разів обстріляли позиції захисників України, з них 8 разів – із застосуванням забороненої зброї. Через обстріли український військовий отримав бойове травмування, однак одного окупанта ліквідували.

Ворог стріляв із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, про це повідомив прес-центр штабу ООС на сторінці у Facebook.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 7 разів обстріляли позиції ОС: поблизу Лебединського, Мар'їнки, у районі Красногорівки та околиці Широкиного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 6 разів: поблизу Новолуганського та Болотного. Розвідка повідомляє, що одного окупанта знищили та ще двох поранили.