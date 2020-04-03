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      Бойовики на Донбасі продовжують гатити по позиціях ЗСУ: де було найгарячіше

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      Обстріли на Донбасі не вщухають / Міноборони

      Проросійські бойовики 11 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил протягом 2 квітня. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

      Шість разів окупанти відкривали вогонь із забороних мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 міліметрів. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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      Всю свою активність бойовики зосередили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

      • Позиції біля Авдіївки вороги тричі обстріляли з мінометів калібрів 120 і 82 міліметрів із загальною витратою 24 міни, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
      • Вогонь російські найманці відкривали з напрямку окупованих населених пунктів Спартак, Каштанове і Мінеральне.
      • По оборонцях Павлополя противник випустив шість мінометних мін калібру 120 міліметрів. Отримавши відповідь, ворог припинив обстріли.
      • Три рази із застосуванням мінометів калібру 82 міліметрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів російські найманці обстріляли околиці Пісків.
      • Уже надвечір окупанти зі сторони Саханки випустили два десятки мін калібру 82 міліметрів по опорних пунктах поблизу Широкіного.
      • Також 2 квітня з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог один раз обстріляв наші позиції біля Богданівки і двічі – поблизу Старогнатівки.

      З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли з мінометів калібру 120 мм, витративши 26 мін, наші позиції поблизу Новотошківського в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

      Зверніть увагу! Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти досі продовжують обстрілювати позиції ООС. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинули 43 військових. Останнім загинув 23-річний Олександр Маланчук з Чернівців. Поіменний список героїв – тут.

      карта окуповані території ООС
      Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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