Бойовики облаштовують нову позицію на Донбасі, – ОБСЄ

Новорічно-різдвяне перемир'я на Донбасі бойовики використовують для того, щоб облаштувати там нові позиції. Такі дії зафіксували спостережна місія ОБСЄ.

Як йдеться в звіті ОБСЄ, приблизно 10 неозброєних членів "ЛНР" розвантажували дерев’яні колоди з військової вантажівки неподалік вперше зафіксованих позицій військового типу (приблизно за 300 метрів на захід від села Калинове-Борщувате, що за 61 кілометр на захід від Луганська.

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Окрім того, команда СММ ОБСЄ ще раз відвідала постійне місце зберігання озброєння "ДНР", розташування якого не порушує відповідних ліній відведення, і зауважила, що там і дотепер бракувало 7 танків (п’ятьох Т-64 і двох Т-72).

"11 січня в непідконтрольних урядові районах на основі даних повітряного спостереження виявлено артилерійську систему (невстановленого типу), буксирувану, судячи з усього, бронетранспортером (MT-ЛБ) неподалік від комплексу в селі Новозар’ївка (47 км на південний схід від Донецька), а 12 січня команда Місії бачила зенітний ракетний комплекс (9K33 "Оса"), що рухався на захід поблизу села Хрещатицьке (колишнє Красноармійське, 33 км на північний схід від Маріуполя)", – йдеться в звіті місії ОБСЄ.

Варто зазначити, що наявність там зазначених одиниць озброєння є порушенням ліній відведення. Порушення були зафіксовані у зоні, де, відповідно до пункту 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року, розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено.

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Спостерігачі також бачили 2 танки (Т-64) на причепах-платформах, що рухалася на північний схід на відстані 1 км на схід від села Гайове (14 км на захід від Луганська).