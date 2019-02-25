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      Бойовий корабель США увійшов в порт Одеси: фото

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      В Одесу увійшов ракетний есмінець США
      В Одесу увійшов ракетний есмінець США / dumskaya.net

      Ракетний есмінець Військово-Морських Сил США USS Donald Cook вранці 25 лютого увійшов в Одеський морський торговий порт. Корабель пробуде в Одесі три дні – до 27 лютого включно.

      Есмінець Donald Cook увійшов у Чорне море ще 19 лютого, і весь цей час був у відкритому морі. Він пришвартувався біля 16-го причалу Морського вокзалу Одеси, пише "Думская".

      Читайте також: Сили НАТО майже щомісяця заходитимуть до українських портів, – Полторак

      Бойовий корабель прибув в Україну, щоб зміцнити взаємодії с партнерами по НАТО та "провести операції із забезпечення безпеки на морі і підвищити стабільність у цьому регіоні".

      Есмінець вже встиг взяти участь у навчаннях військово-морських сил Туреччини, і схожі проведе з кораблями ВМС України.


      Ракетний есмінець США увійшов в порт Одеси


      В Одесу зайшов бойовий корабель США

      Що відомо про американський есмінець USS Donald Cook?Корабель попрямував в Чорне море через протоку Дарданелли для проведення операцій по забезпеченню безпеки і зміцненню регіональної стабільності спільно з союзниками по НАТО і партнерами в регіоні. Donald Cook є ескадреним міноносцем четвертого покоління, основною зброєю якого є керовані крилаті ракети "Томагавк" зі здатністю нести ядерні заряди.

      Напередодні в акваторію Чорного моря увійшли два кораблі НАТО – плавбаза військово-морських сил Німеччини Werra та мінний тральщик ВМС Туреччини Akcakoca. Обидва судна входять до складу Другої постійної протимінної групи НАТО.

      Для чого кораблі НАТО увійшли в Чорне море?Група кораблів НАТО увійдуть в Чорне море для проведення спільних навчань з українськими військовими. Це стане складовою нарощування присутності сил НАТО в регіоні та підтримкою України від союзників. У 2019 році майже щомісяця постійні угрупування кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Також особлива увага партнерів буде спрямована на допомогу військовим та повітряним силам України.

      "Операції корабля в Чорному морі зміцнять взаємодію з союзниками і партнерами по НАТО і продемонструють колективну рішучість щодо забезпечення безпеки в Чорному морі в рамках операції" Атлантична рішучість ", - говорилося в повідомленні 6-го флоту після заходу есмінця в Чорне море.

       

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      Теги: Новини України Новини Одеси Водний транспорт Чорне море Зброя Новини США
      Джерело: 24 Канал
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