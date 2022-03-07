У бою з окупантами загинув екснардеп від "Свободи" Олександр Марченко

Ветеран російсько-української війни та колишній нардеп Олександр Марченко віддав своє життя у бою за Україну.

Офіцер Марченко загинув у бою з росіянами у Пущі Водиці. Про це 7 березня у фейсбуці повідомив Олег Тягнибок, його соратник з "ВО" Свобода".

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Що відомо про Олександра Марченка

Марченко був підприємцем та політичним діячем, народним депутатом VIII скликання. У січні йому виповнилося 57 років.

Захисник України народився у селі Рибчинці у Вінницькій області. Проживавав у місті Біла Церква, що на Київщині.

що на Київщині. На позачергових виборах до Ради у 2014 року балотувався за округом №90 від ВО "Свобода" й здобув перемогу.

Був учасником комбатантського об'єднання "Легіон Свободи". У 2014 році був бійцем 72-ї ОМБР імені Чорних Запорожців.

імені Чорних Запорожців. У серпні 2014 року внаслідок обстрілу українських позицій системою "Смерч" зазнав поранення під Красним Лучем.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття родичам та побратимам полеглого Героя. Україна пам'ятатиме його подвиг, а окупант неодмінно поплатиться за свої злочини.

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