У Росії знову бідкалися на атаку БпЛА, загроза тривала майже 9 годин: ціллю міг бути НПЗ

Пізно ввечері 14 березня у Росії почали попереджати про "загрозу безпілотників". Окупанти були настільки нажахані, що вона тривала майже 9 годин.

Як пишуть у росЗМІ, дрони буцімто намагалися атакувати нафтохімічний завод у Калузькій області. Водночас у російському міноборони традиційно відзвітували про успішну роботу "пе-ве-о", передає 24 Канал.

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Про загрозу БпЛА заявляли у 3 областях

Ще ввечері 14 березня росіяни почали бідкатися на безпілотники. Так, про "загрозу атаки" попереджали у Воронезькій та Калузькій областях. Окупанти були настільки нажахані, що "загроза" тривала близько 8,5 години. Також привиджувалися безпілотники росіянам і в Бєлгородській області.

"Загрозу" скасували лише під ранок – близько о 05:30. Потім місцева влада разом з міноборони країни-агресора почала традиційно звітувати про "успішну роботу". Зокрема окупанти заявили, що буцімто "збили" 5 безпілотників над Бєлгородською та Калузькою областю. А от Воронезьку область у своєму звіті окупанти вирішили не згадувати.

Водночас губернатор Калузької області повідомив, що над Дзержинським районом "пе-ве-о" нібито заглушила 4 БпЛА. Традиційно – постраждалих та руйнувань немає. Разом з тим, російські телеграм-канали стверджують, що дрони намагалися атакувати нафтохімічне підприємство "Перший Завод", яке займається переробкою нафти. Також у мережі пишуть, що один з безпілотників нібито зачепив трубу на заводі, після чого спалахнула пожежа.

Зранку знову почали попереджати про загрозу

Після тривожної ночі окупанти знову заявили про "небезпеку". Зокрема, "режим повітряної небезпеки" оголосили на території Липецької області. За словами губернатора, біля межі регіону "помітили безпілотники".

Однак за кілька хвилин у Липецькій області почали заспокоювати місцевих. Мовляв, сигнал має "інформаційний характер". Також влада наголошує, що повітряна небезпека "не впливає на нормальну життєдіяльність регіону".

Днем раніше в Росії також було тривожно