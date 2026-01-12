Росія вперше використала по Україні новий БпЛА: експерт пояснив, у чому головна небезпека

Росія почала застосовувати оновлений дрон "Герань-5", який здатний нести потужнішу бойову частину на більшу відстань порівняно з "Шахедами". Кремль намагається адаптувати цю зброю для запуску зі штурмовиків Су-25, що може критично розширити зону ураження на фронті.

Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", пояснив 24 Каналу, що попри технічні збої російської стратегічної авіації, "Герань-5" може стати додатковим інструментом терору.

Наскільки небезпечною є "Герань-5"?

За даними ГУР, "Герань-5" має довжину близько 6 метрів, розмах крил 5,5 метра і виконаний за нормальною аеродинамічною схемою, на відміну від попередніх версій. Тоді як "Герань-2" або "Шахед" – це відомі безхвостові дрони типу "качка" з двигуном внутрішнього згоряння та невеликою бойовою частиною.

Росіяни намагаються вдосконалити цю конструкцію, але будь-яка концепція має межу модернізації. Реактивні "Шахеди" стали кроком вперед, але це вже максимум можливого. "Герань-5" також базується на іранській розробці,

– сказав Лакійчук.

По суті це вже крилата ракета-дрон, здатна нести більшу бойову частину на більшу відстань завдяки потужнішому двигуну. Її порівнюють з іранською крилатою ракетою Karrar – простою та дешевою зброєю, подібною до українського "Фламінго".

Ступінь масштабування наразі невідомий. Росіяни намагаються адаптувати "Герань-5" для запуску зі штурмовиків Су-25, яких небагато, але якщо зуміють пристосувати до фронтових бомбардувальників Су-34, то загроза значно зросте.

Це може значно розширити зону ураження на фронті та стати передумовою для збільшення кількості ракетних ударів. Росіяни вже двічі не застосовували стратегічну авіацію через технічні збої. Проте це не означає, що удари не поновляться після усунення проблем, тоді "Герань-5" може стати додатковим інструментом в атаках,

– пояснив Лакійчук.

