Автонаведення, "non-GPS" навігація: Міноборони розкрило характеристики українського дрона LITAVR

Розроблені українськими виробниками дрони-перехоплювачі з системою самонаведення реалізують стратегічне завдання України – зберігати лідерство у війні інновацій.

Про це повідомили в Міністерстві оборони і розповіли про дрон-перехоплювач LITAVR від компанії F-Drones.

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Що відомо про LITAVR?

БпЛА-перехоплювач LITAVR з автоматичним донаведенням на ціль, дистанційним керуванням та мінімальною залежністю від іноземних комплектуючих розробила українська компанія F-Drones.

Ключова особливість "Литавра" – система автоматичного донаведення на ціль (Last Mile або Pixel Lock). Вона ідентифікує ціль і самостійно виводить дрон на атаку: під час кінцевого наближення пілот контролює лише швидкість, решту процесу виконує автоматика. Саме такі розробки реалізують стратегічне завдання – випереджати ворога у кожному технологічному циклі та зберігати лідерство у війні інновацій,

– йдеться у повідомленні Міноборони.

LITAVR – це дрон-перехоплювач, призначений для знищення повітряних цілей та роботи по наземних об'єктах. Компанія F-Drones самостійно розробляє програмне забезпечення, електроніку та власні двигуни, регулятори і польотні контролери, послідовно скорочуючи залежність від китайських комплектуючих, зазначили в МОУ.

Як повідомляється, розробка антидрона розпочалася восени 2024 року. Влітку 2025-го дрон був успішно випробуваний та кодифікований. А з осені розпочалося серійне виробництво та постачання виробу до війська.

Характеристики дрона-перехоплювача з системою автоматичного донаведення LITAVR:

Заявлена максимальна швидкість – 350 км/год.

Робочий радіус дії – 40 кілометрів, максимальна зафіксована дистанція – понад 80 км.

Максимальна висота польоту – 9000 метрів.

Система автоматичного донаведення Last Mile або Pixel Lock.

Власна "non-GPS" навігація.

Денна та тепловізійна камери з можливістю переключення.

Інтеграція з різними радарними системами через власний програмний комплекс LARAG.

Бойова частина розміщена в носовій частині дрона і постачається у двох варіантах: порожній контейнер, який підрозділ споряджає вибухівкою самостійно на місці, або готова бойова частина з кодом НАТО у складі виробу.

Модуль дистанційного керування. Оператор може керувати дроном за сотні чи навіть тисячі кілометрів від точки перехоплення. Якщо ціль не виявлено, пілот переводить плату ініціації в безпечний режим і повертає "Литавр" на базу.

Корпус виготовлений методом лиття пластику у форми. Така технологія забезпечує вищу міцність конструкції та стабільніші характеристики в серійному виробництві.

Характеристики БпЛА LITAVR / Фото Міноборони

Наразі безпілотник доступний у закритому каталозі платформи Brave1 (BraveMarket), де підрозділи можуть оформити запит, повідомляють в Міноборони.

Також зазначається, що компанія-виробник безкоштовно оновлює всі раніше поставлені безпілотники першого покоління до версії з системою автонаведення – апаратно та програмно.

До слова, 8 червня міністр оборони України Михайло Федоров розповів про масштабування дронів-перехоплювачів нового покоління, які здатні збивати "шахеди" автономно.

"Продовжуємо системно посилювати захист неба. Масштабуємо рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах", – наголосив міністр.