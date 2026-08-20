У Румунії впав російський безпілотник, інший – порушив повітряний простір Молдови

У ніч на 20 серпня російський безпілотник перетнув повітряний кордон Румунії та упав у незаселеній місцевості повіту Тулча. На місці падіння виникла пожежа.

Для моніторингу ситуації в небо підняли іспанські винищувачі F-18. Як повідомило Міністерство національної оборони Румунії у соціальній мережі Х, система радіолокаційного спостереження виявила групу повітряних цілей поблизу українського кордону о 02:23, а за годину один із них був уже на румунській території.

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Безпілотник перетнув національний повітряний простір о 03:21 приблизно за 13 кілометрів на схід від муніципалітету Галац.

Уже о 03:24 екіпаж румунського вертольота IAR-330 SOCAT зафіксував падіння об'єкта за 4 кілометри на північний схід від селища Грінду. На місці події спалахнула пожежа, яка згодом згасла самостійно.

"Група військовослужбовців прямує до місця падіння для забезпечення безпеки району", – писали в міністерстві.

Для моніторингу повітряного простору командування підняло два літаки F-18 Військово-повітряних і космічних сил Іспанії. Також виліт для проведення розвідки здійснив гелікоптер Військово-повітряних сил Румунії.

Повітряна тривога у регіонів закінчилася о 03:52.

Під час нічної атаки Росії по Україні дрон також залетів у Молдову.

Міноборони країни повідомило, що повітряну ціль зафіксували в Гагаузії, поблизу села Етулія. Близько 3:22 вона покинула повітряний простір Молдови і знову залетіла в Україну.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни знову масовано атакували південь Одещини. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура.

Росія масовано била й по Києву та області. У столиці уже відомо про 12 жертв та понад 30 поранених.