Збірна України з пляжного футболу вшанувала пам'ять брата своєї гравчині, який загинув на війні

Сніжана Воловенко перенесла важку втрату у сім'ї. Рідний брат гравчині пішов захищати Україну на фронт та віддав своє життя заради Батьківщини.

Війна проти Росії об'єднала українське суспільство, в тому числі і спортсменів. Чимало з них допомагають країні фінансово, багато також доєднались до лав ЗСУ.

До теми Нагадала про війну в Україні: олімпійська призерка розповіла про зустріч з Папою Римським

Втрата в сім'ї збірниці

Крім того, по суті у кожного є знайомий. який захищає Батьківщину зі зброєю в руках. На жаль, не всім вдається повернутися живим. Чергова втрата торкнулась пляжного футболу.

У бою з російськими терористами загинув брат футболістки збірної України Сніжани Воловенко на ім'я Олександр. УАФ та АФУ висловили дівчині своє співчуття.

Крім того, збірна України також підтримала Сніжану. На матч групової стадії Суперфіналу Євроліги-2024 проти Чехії команда вийшла із чорними пов'язками на руках.

Гравчині збірної України вшанували пам'ять брата Сніжани Воловенко / фото УАФ:

Сам матч же розпочався хвилиною мовчання на честь загиблого воїна. Відзначимо, що сама гра в італійському Альгеро завершилась поразкою України від чехів з рахунком 0:3.