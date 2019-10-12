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      Брат Анатолія Чубайса зі словами "Слава Україні!" покинув прямий ефір російського радіо: відео

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      Ігор Чубайс
      Ігор Чубайс / Скріншот

      Російський філософ та соціолог Ігор Чубайс, старший брат політика Анатолія Чубайса, в прямому ефірі радіостанції "Комсомольская правда" звинуватив Росію й особисто терориста Ігора Гіркіна у розпалюванні війни на Донбасі.

      На ефірі разом з Чубайсом був присутній ексватажок так званої "ДНР" Ігор Гіркін, відомий як Стрєлков, оданк він не встиг сказати й слова до того, як філософ закінчив свій виступ і пішов зі студії, ровідомляє "Комсомольская правда".

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      Чубайс звинуватив Росію у розв'язанні війни в Україні і сказав, що піде, якщо Стрєлков не визнає свою провину. Однак відповіді Стрєлкова він не дочекався і зі словами "Слава Україні!" пішов з ефіру.

      Я готовий вести дискусію лише у тому випадку, якщо мій опонент визнає свою провину і відповідальність. Якщо ні – до побачення. Слава Україні! 
      – мовив Чубайс і поспіхом покинув студію.

      Радіоведуча після цього заявила, що Чубайс таким вчинком нібито продемонстрував свою поразку.

      Дивіться відео зі студії радіостанції "Комсомольская правда":

      Що відомо про Ігора Чубайса?Доктор філософських наук та соціолог. Декан першого в Росії факультету "Росієзнавства". Відкрито не схвалює державну та політичну діяльність свого молодшого брата Анатолія.

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      11 жовтня
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі
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