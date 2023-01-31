Бразилія не даватиме Україні боєприпаси для Gepard: хоче посадити Київ за стіл переговорів

Бразилія не постачатиме Україні снаряди для зенітних самохідних установок Gepard. Натомість президент країни Лула да Сілва запропонував своє посередництво у переговорах між Києвом та Москвою.

У 2022 році Берлін вже просив Бразилію передати снаряди для зенітних ракетних комплексів Gepard, які Україна використовує у війні проти Росії. Країна і тоді відмовилася їх надавати.

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Бразилія не надаватиме Україні боєприпасів для Gepard

Президент Бразилії запропонував посередництво між Києвом та Москвою із залученням до ініціативи лідера Китаю Сі Цзіньпіна. За його словами, потрібно створити групу країн, які є достатньо сильними та поважними, щоб сісти за стіл переговорів з обома сторонами війни.

Лула да Сілва зазначив, що уже обговорив це з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном. У березні він також планує відвідати Китай.

Окрім цього, бразильський президент заявив, що його країна не постачатиме Україні снаряди для зенітних самохідних установок Gepard, які передала Німеччина. Про таке постачання просив Шольц, який відвідав Бразилію з офіційним візитом.

Лула да Сілва також ухилився від прямого засудження агресії Росії проти України. Він зазначив лише, що Москва "зробила класичну помилку", напавши на територію іншої країни, тим самим вчинивши "неправильно". За словами бразильського лідера, справжні причини "конфлікту здаються йому не такими очевидними".

Бразилія відмовляється брати участь у санкціях проти Росії та постачати зброю

Хоч Бразилія і засудила в ООН повномасштабне вторгнення Росії в Україну, з економічних причин вона зберігає позицію нейтралітету та відмовляється брати участь у санкціях проти Росії та її президента Владіміра Путіна.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва також відхилив прохання німецького уряду про постачання боєприпасів для танків Leopard 1. Берлін хотів передати їх Україні.

Тодішній командувач бразильської армії Жуліо Сезара де Арруда пропонував продати Німеччині боєприпаси за умови, що їх не отримає наша держава. Натомість президент заявив, що "не варто провокувати росіян" й відхилив запит.

Довідка. Концерн Rhinemetall готовий передати Києву 88 танків, а також танки Leopard після ремонту. Проте наразі головна проблема – дефіцит снарядів. Бразилія є однією з небагатьох країн, яка має на озброєнні ці танки та боєприпаси. Разом з нею в цьому списку – Чилі, Греція і Туреччина.