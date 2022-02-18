Бразилія потерпає від потужних повеней і зсувів: загиблих – далеко за сотню

Після потужних злив у бразильському місті Петрополіс сильні повені й ціла серія зсувів. Це призвело до численних жертв. Наразі відомо про щонайменше 117 загиблих.

Також близько 100 людей вважаються зниклими безвісти. Багато містян через повені були змушені покинути свої домівки.

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Вбивчі повені й зсуви

Відомо, що кількість жертв внаслідок повеней і зсувів у Петрополісі вже досягла 117. Серед них щонайменше 13 дітей. При цьому наголошується, що кількість жертв в результаті стихійного лиха буде збільшуватися, оскільки дощі тривають.

Поки що неможливо визначити точну кількість жертв через погоду й те, що частина людей вважаються зниклими безвісти. Загалом таких понад 100 людей.

Злива, що накрила Петрополіс, перевищили середні показники за лютий. Це була найсильніша злива, зареєстрована тут з 1932 року.

Через своє розташування місто схильне до зсувів. Найгірший інцидент стався у 2011 році, коли понад 900 людей загинули внаслідок селевих потоків у Петрополісі та сусідніх містах.



Петрополіс страждає через сильні повені та зсуви / Фото BBC

Місто Петрополіс у Бразилії: карта