Брехло і нікчема: Філатов відповів на спроби ексголови ОДА Бондаренка привласнити чужі заслуги

Мер Дніпра Борис Філатов емоційно відреагував на появу інформації про те, що колишній керівник Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, знятий з посади за незадовільне виконання обов'язків, у своїй публікації у Facebook приписав собі участь у реконструкції спорткомплексу "Дніпровець" у селищі Дніпровське.

На цю публікацію звернув увагу блогер Денис Казанський, чим викликав гаряче обговорення персони Бондаренка. Борис Філатов теж не залишився осторонь.

"Колишній голова Дніпровської ОДА з гордістю повідомляє про ремонт спорткомплексу "Дніпровець", наче це його заслуга. Насправді, до 2021 року, поки цей пан був на своїй посаді, було виконано близько 1% робіт (на першому фото видно стан об'єкта навесні 2021 року). За пів року після його звільнення – 99%", – написав Казанський.

Під час обговорення цієї інформації один із користувачів поцікавився думкою мера Дніпра Бориса Філатова з приводу піар-активності Бондаренка, на що той відповів: "Це не територія міста, а області, але цей негідник Бондаренко – брехло і нікчема".

Раніше ексголова Дніпропетровської ОДА Бондаренко приписав собі встановлення нових зупинок, які є частиною обласної програми "Безпечна зупинка".