"Зазіхання на території" й Сталін: МЗС Угорщини нарешті відреагувало на маразм Путіна

У МЗС Угорщини спростували маразматичну заяву Владіміра Путіна про те, що країна начебто має "територіальні претензії" до України. Очільник Кремля озвучив нову порцію фейків 4 листопада.

Путін виповз з бункера, щоб згодувати своєму "гарматному м'ясу" байку про те, що Угорщина, Румунія та Польща начебто теж можуть мати "територіальні претензії" до України й "зазіхають" на західні регіони. Очільник Кремля навіть згадав про Сталіна, який нібито "відібрав" ці землі у держав.

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У МЗС Угорщини спростували заяву диктатора та наголосили на необхідності негайного припинення вогню. Щоправда, згадали й про "мирні переговори".

Румунія та Польща вже відреагували на брехню Путіна

У МЗС Румунії наголосили, що підтримують територіальну цілісність та суверенітет України. Окрім того, додали, що "загарбницька війна, розпочата Росією 24 лютого, є серйозним і брутальним порушенням принципів міжнародного права".

У Польщі слова Путіна назвали "божевіллям". На маразм "діда з бункера" відреагував Станіслав Жарин – речник координатора польських спецслужб та урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору.

Здавалося б, дно не можна пробити нескінченну кількість разів. Водночас Путіну це вдається.

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