Пішки занесли вибухівку в тил ворога: у бригаді “Рубіж” розповіли деталі унікальної спецоперації

Бригада НГУ "Рубіж" провела операцію з підриву позицій росіян у селищі Дорожнє Покровського району. Українським захисникам вдалося знищити найважливішу точку накопичення окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентку Ukrainian Witness Вікторію Гнатюк.

Що відомо про унікальну операцію на Донеччині?

Кореспондентка відвідала бригаду НГУ "Рубіж" та зняла хід унікальної операції з підриву позицій росіян у селищі Дорожнє Покровського району. За словами начальника розвідки 4-го батальйону "Сила Свободи", для окупантів це була стратегічна точка через наявність надійного підвального приміщення та шахти.

Навіть її спроби ліквідації з авіації не давали результату, підривати об'єкт потрібно було виключно зсередини. Тому до позицій росіян пішки вирушили два бійці з вибухівкою.

Українські бійці успішно провели операцію на Донеччині: відео Ukrainian Witness

Зазначається, що населений пункт Дорожнє, хоч і невеликий, має велику кількість підвальних приміщень та робочих цехів, де окупанти могли накопичуватися. З цього населеного пункту відкривається дорога до Білицького та Добропілля – другого за розміром від Покровська міста в агломерації.

Це загрожувало тим, що загарбники продовжували б там накопичуватися і врешті-решт могли б почати наступати на Добропілля. Оскільки використання наземних роботизованих комплексів не спрацювало командування прийняло нестандартне рішення.

Це зробили мої розвідники, які погодились на цю задачу. Ми доволі толково до неї підійшли, провели аналіз, вели спостереження протягом тижня, здійснювали всі підготовчі заходи. Розвідники на полігоні відпрацьовували захід, відхід і так далі,

– каже начальник розвідки 4-го батальйону "Сила Свободи" бригади "Рубіж".

Він додає, що один з бійців узяв рюкзак з вибухівкою і пішов просто в підвал до окупантів. Тоді як інший залишився поблизу, щоб активувати детонатор. Паралельно весь шлях бійців і фінальну стадію операції прикривали пілоти батальйону. Боєць успішно покинув підвал, залишивши там рюкзак з вибухівкою.

Пілоти контролювали вихід, щоб росіяни не викинули вибухівку. Після операції загарбники припинили виходити на зв'язок зі своїми командирами. Фінально по місцю накопичення окупантів відпрацювали також пілоти FPV-дронів.

За словами начальника розвідки, їм вдалося знищити найважливішу точку накопичення росіян на відтинку фронту та запобігти просуванню окупантів у бік Добропілля.

