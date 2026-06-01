"Буревію", "Червоній Калині" та "Кара-Даг" – 32 роки: інтерв'ю з командирами бригад про зміни, цінності й боротьбу проти Росії на фронті

"Переходимо від тимчасових органів управління військами, оперативно-тактичних угруповань до постійної корпусної системи", – саме така заява від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського пролунала у лютому 2025 року. Вона відкрила нову сторінку історії українського війська.

Вже у квітні того ж року в Україні офіційно сформували 1-й оперативно-тактичний корпус Національної гвардії на базі "Азову". До нього, зокрема, входять: 1-ша Президентська бригада оперативного призначення "Буревій", 14-та бригада оперативного призначення "Червона Калина" і 15-та бригада оперативного призначення "Кара-Даг".

Втім, їхній шлях розпочався задовго до цього – 1 червня ці бригади відзначають 32 річницю заснування. За цей час вони пройшли різний шлях, але саме зараз, в період повномасштабного вторгнення, їх об’єднує одна мета – вільна Україна.

Командири цих 3 бригад розповіли про головні досягнення та ситуацію на фронті. Усі вони одноголосно підкреслюють, що найголовніше – це люди. Як змінювались бригади протягом останніх років, які цінності допомагають їм залишатись боєздатними в умовах великої війни і які виклики попереду – про це читайте у матеріалі 24 Каналу.

Їх тримає побратимство: командир "Ара", бригада "Буревій"

Підполковник Владислав "Ара" Григорян, командир 1-ї Президентської бригади оперативного призначення "Буревій" наголосив, що трансформація бригади розпочалась саме на початку великої війни.

Знаковими подіями для бійців стали бої в Серебрянському лісництві та на Куп’янщині, де бригада зіштовхнулась з комбінованими атаками ворога та механізованими штурмами.

Головні цінності бригади – це чесність до особового складу і людяність насамперед. Найчастіше людей тримає побратимство. Особовий склад повинен розуміти, заради чого він виконує завдання і заради чого ми працюємо тут,

– поділився він.

Бійці бригади "Буревій" / Фото надане пресслужбою 1-ї Президентської бригади оперативного призначення "Буревій"

Зона відповідальності бригади "Буревій" зараз – Добропільський напрямок. Ситуація там доволі динамічна: противник постійно намагається інфільтруватися в глибину оборони українських захисників, знайти слабкі місця і нарощувати там свій потенціал, щоб рухатись далі.

Водночас, на думку командира, зараз говорити про ознаки підготовки нового масштабного наступу ворога не варто, адже це є спробою тиску. Однак потрібно враховувати, що противник теж вдосконалюється і впроваджує нові технологічні принципи.

Ключовим фактором стримування противника для "Ара" зараз є перемога України. Він наголосив, що виніс з цієї війни важливий урок – не довіряти сусідам.

Після перемоги я бачу першу бригаду "Буревій" дуже пілотованим підрозділом, потужним, який готовий виконувати будь-які поставлені завдання,

– підсумував він.

В майбутньому бригада буде пілотованим підрозділом / Фото надане пресслужбою 1-ї Президентської бригади оперативного призначення "Буревій"

Тепер росіяни агресивніші і хитріші: командир "Мирон", бригада "Червона Калина"

Полковник Олег "Мирон" Мироненко, командир 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" також зазначив, що визначальним моментом для його бійців був контрнаступ у 2023 році.

Нагадаймо, що під час контрнаступу Україна планувала прорвати оборону противника та протягом кількох місяців вийти до узбережжя Азовського моря.

Загалом після цього змінився підхід до ведення бойових дій. Бійці визначили першочергові цілі для максимальної боєздатності. Він також пригадав, що знаковими етапами війни для бригади стали оборонні дії під Києвом, наступальні дії під Запоріжжям і вже згодом оборонні дії у складі корпусу на Донецькому напрямку.

Цінності ж у нас у бригаді не міняються. Насамперед – це боєць, його життя. Однак я вимушений сказати про те, що бригада веде дуже важкі бойові дії. Наші бійці стали загартовано сталевими,

– наголосив "Мирон".

Мотивація для бійців бригади "Червона Калина" – це індивідуальна робота з кожним: від оборонця, який на позиції, до командира будь-якої ланки.

Мотивація захисників є різною / Фото надані пресслужбою 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина"

"Мирон" також погоджується з тим, що наступ противника на Донеччині не зупинявся жодного дня. Його інтенсивність може бути більша або менша, все залежить від сил, які надають росіянам, але намагання просуватись не зникало ніколи.

Противник модернізується, розвивається, застосування малих тактичних груп нарощується. Тактика загалом залишається в своїй основі такою, як була, але є підходи до її виконання – агресивніші і хитріші. І ми, відповідно, вивчаємо це і намагаємося протидіяти,

– пояснив він.

Ключовим фактором стримування противника є його максимальне знищення. Саме тому "Червоній Калині" потрібно більше бійців. За словами "Мирона", саме втрати та проблеми підсилюють бажання українських захисників продовжувати боротьбу.

Командир підкреслив, що його бригада не вірить у легке майбутнє проведення бойових дій. Бійці готуються до важких умов.

Водночас від мрій ніхто не відмовляється.

У мене була мрія, щоб це була найпотужніша бригада, ми з Вінницької області. Я хотів би, щоб саме в цьому регіоні була основа. Ми багато чого досягли, ще багато чого потрібно зробити. Однак фундамент покладений і зерно посаджено,

– сказав "Мирон".

Він підсумував, що війна навчила його заздалегідь планувати свої дії та вивчати противника – характер його дій та бачення. Адже краще готуватися якісніше раніше, ніж потім в процесі ведення бойових дій.

"Мирон" пишається своєю бригадою і впевнений у своїх хлопцях на мільйон відсотків. Попри те, що усі розуміють, як має поводитись командир, він зізнається, що ставиться до кожного бійця з повагою і великим серцем.

"Мирон" пишається своїми бійцями / Фото надані пресслужбою 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина"

Мріє про "зоряний десант", як у фільмах: командир "Бухгалтер", бригада "Кара-Даг"

Підполковник Олександр "Бухгалтер" Рясний, командир 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг" зауважив, що протягом років було багато моментів, які формували бригаду. У 2014 році вона була лише полком оперативного призначення, який виконував завдання під час АТО та згодом за часів ООС.

У 2022 році бійці полку зустріли повномасштабне вторгнення на Запорізькому напрямку, боронячи рідне місто.

Довідка. Бригада створена на основі полку, який базувався в Запоріжжі, та носить ім'я Героя України лейтенанта Богдана Завади, уродженця цього міста, який загинув на фронті у 2014 році. 24 – 27 лютого 2022 року підрозділи прибули на напрямки Василівка – Запоріжжя та Токмак – Оріхів. Там оборонцям вдалось зупинити російське просування.

Вже у 2023 році полк реорганізували на 15-ту бригаду оперативного призначення, яка брала участь у контрнаступі, а згодом відбувся вхід в корпус.

Це все етапи нашого розвитку і ключові етапи нашого формування. Саме зараз бригада пройшла вже великий бойовий шлях і проходить його далі. Ми постійно розвиваємось, постійно накопичуємо свій досвід, акумулюємо його в нові рішення для того, щоб ефективно знищувати противника,

– сказав командир бригади.

Крім контрнаступу, коли бригада виконувала складні бойові завдання, важкими були операції на Донецькому, Покровському напрямках. Також варто згадати важку оборону Селидового. Тоді противник переважав чисельністю – росіяни мали більше угруповання, але українські бійці гідно виконували завдання.

Захисники гідно виконують завдання / Фото надані пресслужбою 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг"

Рясний наголосив, що легких напрямків не існує. Всюди, де бригада виконувала завдання, завжди було важко. Вона виконувала бойові дії спільно з іншими підрозділами, тому не хоче виділяти окремі здобутки.

Командир звернув увагу, що зараз існує російське ІПСО, мовляв, українські бригади не цінують особовий склад. Однак це не так. Основний принцип бригади зараз – це збереження особового складу і виконання завдань зі знищення противника.

Мотивація у кожного різна – боротьба за свою сім'ю, за свою батьківщину Мотивуємо по-різному. Іноді добрим словом. У нас більшість особового складу – це люди з півдня та сходу. Тому їхня мотивація – повернутися додому, повернути своє,

– наголосив він.

Цікаво, що бригада "Кара-Даг" не має конкретного портрета свого бійця, адже усі вони різні. За словами командира, у безпілотних силах служать молоді хлопці, які вправно користуються пультами і джойстиками. Водночас образ піхотинця – це чолов'яга 40+ років, який з втомленими очима готовий до дій.

Кожен військовослужбовець унікальний / Фото надані пресслужбою 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг"

Російський наступ на фронті триває досі і окупанти зупинятись не збираються – противник намагається вийти на адміністративні кордони Донецької області і витіснити Сили оборони України.

Однак для ворога зараз зовсім інша ситуація, ніж, наприклад, 2 роки тому. Попри намагання просуватись, він має проблеми з особовим складом. Росіяни кидають своїх солдатів у безглузді м’ясні штурми, які просто помирають і за ними ідуть наступні.

Тому ми стримуємо ворога і будемо продовжувати стримувати у складі першого корпусу "Азов". Я думаю, що плани противника будуть зірвані. Вони вже зриваються,

– підкреслив командир.

Зараз чи не кожна бригада потребує поповнення особовим складом, зокрема і "Кара-Даг". Це пов’язано не з втратами, а з бажанням, щоб бійці змогли відпочити. Часом військовослужбовці справді можуть сидіти на позиціях по 100 днів, але не тому, що в бригади немає бажання міняти особовий склад або немає такої можливості.

Тому чим більше буде бійців, тим частіше можна буде проводити ротації. Відповідно, особовий склад буде менш втомлений і більш продуктивний.

"Так ми будемо зазнавати менших втрат і завдавати більших втрат противника. Основна складова, яку потрібно зараз розвивати, це підрозділи Сил безпілотних систем і наземні роботизовані комплекси, щоб мінімізувати роль піхоти і зробити більшими кілзони, щоб противник не мав змоги дійти на лінію бойового зіткнення", – пояснив Рясний.

Бригаді важливо мати більше бійців / Фото надані пресслужбою 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг"

Він додав, що кожен командир має на меті, щоб його бригада знищувала якомога більше російських солдатів. Лише тоді, можливо, відбудуться зміни на фронті. Окупанти зрозуміють, що в них не має можливості захоплювати українські території. Однак наразі Росія не відмовляється від своїх планів, тому "Кара-Даг" "не розслабляється".

Цікаво! У 2023 році бригада взяла гасло "Піднімемо прапор над Кримом". Також гвардійці бригади "Кара-Даг" постійно проводять навчання та підготовку, впроваджують стандарти НАТО.

Головний урок з війни, який винесла бригада, – потрібно бути в постійній бойовій готовності. Маючи такого сусіда, який вже протягом 600 років не дає змоги нормально жити на нашій землі, бійці повинні завжди бути готовими зустріти росіян вогнем і мечем.

Командир також поділився, що в майбутньому хоче, аби його бригада процвітала і була наповнена молодим особовим складом, який вміло користується новими технологіями.

Хочеться, знаєте, як у фільмах про майбутнє, бачити такий "зоряний десант",

– підсумував командир.

Модернізовані безпілотники, наземні роботизовані комплекси та впровадження ШІ в зоні бойових дій є надважливими кроком для розвитку української армії. Однак за всім цим обов’язково стоять захисники – люди-титани, які не поступляться окупантам рідною землею ні на крок.

Попри втому, втрати та складні бойові завдання, вони доводять, що готові продовжувати боротьбу та адаптовуватись до нових технологічних рішень.