Брінк здійснила першу поїздку за межі Києва: пані посол США відвідала Гостомель

Нова пані посол США в Україні Бріджит Брінк після того, як прибула до столиці, здійснила першу поїздку за межі Києва. Дипломатка відвідала Гостомель.

Пані посол США побувала на аеродромі в Гостомелі. Саме там перебуває найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія", який майже повністю знищили окупанти.

Нагадаємо Нова пані посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва

Що сказала Брінк про битву за аеропорт в Гостомелі

Бріджит Брінк зазначила, що саме в Гостомелі українські військові перемогли в одній із найважливіших битв війни з Росією, а саме в бою за Гостомельський аеродром.

Однак пані посол наголосила, що зараз вирішальна битва відбувається на Донбасі. Бріджит Брінк підкреслила, що зараз її думки саме там.

Під час моєї першої поїздки за межі Києва я відвідала аеродром Гостомель, де билися українські воїни, і перемогли в одній із перших важливих битв у війні. Мої думки – разом з Донбасом, де зараз відбувається вирішальна битва,

– наголосила Брінк.



Бріджит Брінк у Гостомелі / твітер пані посла США в Києві

У своєму твітері пані посол поділилася світлинами з візиту, зокрема на одній із них – ангар, де стоїть літак АН-225 "Мрія", який окупанти знищили ще в перші дні війни.



Літак АН-225 "Мрія" у Гостомелі / Фото з твітеру Бріджит Брінк

Що відомо про призначення Бріджит Брінк

Ще з 2019 року посада посла США в Україні була вакантною. Попередню очільницю дипломатичної місії США Марі Йованович відкликали до Вашингтона. Відтоді обов'язки посла виконувала тимчасово повірена Крістіна Квін.

28 квітня 2022 року президент США Джо Байден номінував на посаду очільниці дипломатичної місії в Україні Бріджит Брінк, яка до того була на аналогічній посаді у Словаччині. Кандидатуру Брінк підтримав профільний комітет сенату.

Увечері 29 травня нова пані посол США в Україні прибула до Києва.

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