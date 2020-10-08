Керівник Офісу Президента не бачить потреби у зміні складу учасників нормандського формату. Водночас Андрій Єрмак переконаний, що Велика Британія могла б допомагати в процесі врегулювання війни на Донбасі.

На думку Єрмака, наразі вже є результати роботи нормандського формату у тому складі, в якому він є. Про це керівник Офісу Президента сказав під час зустрічі у Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House, передає Інтерфакс-Україна.

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Загалом Єрмак не бачить необхідності розширювати склад учасників нормандського формату.

У врегулюванні конфлікту, війни на Донбасі необов'язково змінювати формат, необов'язково додавати. Але абсолютно впевнений, і це теж обговорювалося, про роль Великої Британії безпосередньо у допомоги з врегулювання конфлікту на сході України,

– сказав він.

Нормандський формат: головне

Перша зустріч "нормандської четвірки" відбулася в червні 2014 року. Тоді метою переговорів було і є завершення війни на Донбасі. У зустрічі взяли участь президенти України, Росії, Франції та канцлерка Німеччини.

У зустрічі взяли участь президенти України, Росії, Франції та канцлерка Німеччини. З 2016 по 2019 рік нормандський формат тимчасово зупинили. 10 грудня 2019 року в Парижі відбулась зустріч лідерів "нормандської четвірки". За підсумками зустрічі домовились про обмін полоненими за принципом "всіх на всіх" та припинення вогню на Сході України.

10 грудня 2019 року в Парижі відбулась зустріч лідерів "нормандської четвірки". За підсумками зустрічі домовились про обмін полоненими та припинення вогню на Сході України. Остання зустріч радників відбулась 3 липня у Берліні.



Результати саміту "нормандської четвірки" / Інфографіка 24 каналу