У контексті нещодавньої зустрічі Андрія Єрмака й Дмитра Козака в Берліні голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна повинна навчитися грати на рівних з Росією. За його словами, кожна з країн має іншу позицію в деяких питаннях, але Україна має гнути свою лінію.

Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич колись правильно казала, що за останні 200 років Росія воює 150, підкреслив Леонід Кравчук в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Там виросла інтелігенція війни, вона не бачить іншого шляху домовленостей, крім якщо хтось не погоджується, його потрібно примусити. Ця політика примусу часто буває. Сподіватися, що щось зміниться завтра – це ілюзії,

– переконаний голова української делегації в ТКГ.

Він переконаний, що Україна повинна навчитися грати на будь-якому політичному полі так, аби не програвати Росії. Яскравим прикладом поразок політик назвав переговори 2014 – 2015 років, які Україна програла й досі відчуває наслідки цього.

Перший президент України пояснив: причина цих наслідків у тому, що під час тих дипломатичних поразок були підписані документи, які нині не допомагають, а заважають нашій державі.

"Ми робимо спроби грати на рівних. Чи вдається, чи не вдається і чи вдасться, чи не вдасться – не треба цього навіть обговорювати, треба діяти", – наголосив Леонід Кравчук.

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Щодо своїх думок у контексті в зустрічі в Берліні він пояснив, що заяви сторін і не могли бути іншими. Мовляв, різні сторони представляють свої власні держави, а тому не можуть говорити в унісон.

Та є одна річ дуже важлива – ні Козак, ні Єрмак політики не формують. Це чиновники, а політику формує глава держави, парламенти, весь народ. Коли зберуться в Берліні, зроблять відповідні заяви й підпишуть відповідні рішення – оце вже буде не просто словесні заяви, це будуть документи й позиція держави,

– наголосив Кравчук.

Резюмуючи, він наголосив, що Україна всіма своїми діями демонструє, що прагне миру й добивається цього. Та він запевнив: жодних документів, що можуть зашкодити державі, ніхто й ніколи не підпише.

"Для нас існують червоні лінії – це суверенітет, незалежність, цілісність держави, корінні національні інтереси українського народу. Ми ними поступатись ніколи не будемо", – резюмував голова української делегації в ТКГ.

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