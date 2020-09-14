Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн "Великої сімки". Вони обговорили деталі майбутньої зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" та процес встановлення миру на Донбасі.

Під час зустрічі 11 вересня у Берліні радники лідерів країн "нормандської четвірки" домовилися, що найближчим часом проведуть ще одну зустріч. Єрмак сподівається, що саме вона наблизить саміт президентів у нормандському форматі, інформує пресслужба Офісу Президента.

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Що Україна пропонує країнам "нормандської четвірки"

Єрмак наголосив, що Україна пропонує чіткий план дій, необхідних задля досягнення миру. У цьому плані є конкретні дати виконання усіх домовленостей, які очільники країн "нормандської четвірки" зафіксували під час зустрічі у 2019 році у Парижі.

За словами глави Офісу Президента, українці мають знати деталі переговорів та реалізації мирного плану. Отож учасники зустрічей на рівні радників та політики з ТКГ мають комунікувати з людьми, щоб "донести інформацію про те, що відбувається, і що треба зробити всім разом, щоб у найкоротші терміни досягти миру".

Одним із ключових досягнень на сьогодні Єрмак вважає те, що режим тиші на Донбасі тривав майже шість тижнів. Зауважимо, підконтрольні Росії бойовики зірвали перемир'я на 42 день, тоді загинув український військовий.

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