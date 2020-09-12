Президент України Володимир Зеленський розповів, що перед зустріччю лідерів "нормандської четвірки" повинні ще раз зустрітись радники.

Зустрічі в нормандському форматі будуть продовжуватись. Про це Зеленський повідомив на брифінгу в Одесі, інформує 24 канал.

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За словами президента, радники не обговорили всі питання, тож буде ще одна зустріч.

Якщо зустрілись радники і я знаю вже результат, значить буде плануватися зустріч лідерів нормандського формату. Вони не поставили крапку в багатьох питаннях. Тому буде ще одна зустріч радників,

– зазначив Зеленський.

Як наголосив президент, головним питанням зустрічі є продовження режиму тиші.

Коли відбудеться зустріч радників

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що зустріч може відбутись протягом кількох найближчих тижнів. Крім цього, Єрмак зазначив, що під час зустрічі 11 вересня були присутні спецпредставник голови ОБСЄ, координатор ТКГ Хайді Грау і глава СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

За словами Єрмака, це означає, що нормандський формат перейшов на вищий рівень.

Ми очікуємо конкретних результатів цього вже на найближчому тижні, 15 вересня, коли відбудеться відеоконференція ТКГ

– підсумував глава Офісу Президента.

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