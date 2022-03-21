У Британії готуються тимчасово націоналізувати "дочку" "Газпрому", – ЗМІ

У Великій Британії готуються тимчасово націоналізувати компанію Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Вона займається роздрібною торгівлею газом у Сполученому Королівстві.

Про такий намір британського уряду щодо націоналізації дочірньої компанії "Газпрому" видання повідомляє з посиланням на власні джерела.

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У Британії хочуть націоналізувати "дочку" російського "Газпрому"

Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., яка має понад 30 000 бізнес-клієнтів, є головним кандидатом на введення в режим спеціального управління,

– заявило джерело.

Водночас видання не змогло отримати коментар у підрозділу "Газпрому".

До слова, дочірня компанія російського гіганта постачає газ підприємствам та держорганам, зокрема й Національній службі охорони здоров'я.

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