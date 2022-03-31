Британська розвідка очікує запеклих боїв в передмістях Києва

Російські окупанти продовжують утримувати позиції на Схід і Захід від Києва, попри виведення обмеженої кількості підрозділів. Найближчими днями там очікуються запеклі бої.

Такі дані наводить розвідка Великої Британії. Бої в передмістях Києва прогнозують найближчими днями.

Важливо На залишеній ворогом Київщині фіксують мінування території та будинків місцевих жителів

Найближчими днями в передмістях міста, швидше за все, розгорнуться запеклі бої,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, попри заяви Росії про намір знизити військову активність навколо Чернігова, Російські артилерійські та ракетні удари тривають.

"Важкі бої тривають у Маріуполі, ключової мети російських військ, проте українські сили як і раніше контролюють центр міста", – зазначають у Міноборони Британії.

Додамо, що українська армія відбила Ірпінь під Києвом. Водночас сусідні Буча і Гостомель як і раніше зайняті окупантами.

Як у столиці минула ніч проти 31 березня

На щастя, 36 ніч війни минула у Києві спокійно. Мешканцям столиці надають усі комунальні послуги. Уся інфраструктура в місті працює. Також свою роботу виконують медики, комунальники та рятувальники.

Для громадського транспорту відкрили Південний міст. Міська влада закликала населення не їхати у місто без нагальної потреби. Водночас водіям нагадали про необхідність пропускати авто швидкої допомоги та гуманітарні вантажі.

До теми – Нічне відеозвернення Зеленського за 30 березня: дивіться відео