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Британська прем'єрка розповіла, чим займається у вільний від "найбільш стресової роботи" час

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Тереза Мей розповіла, чим займається у вільний від прем'єрства час
Тереза Мей розповіла, чим займається у вільний від прем'єрства час / ukrainian.voanews.com

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей розповіла, чим полюбляє займатися у вільний від "найбільш стресової у світі роботи" час. Так, політик зазначила, що дуже полюбляє готувати та дивитись серіал "Морська поліція".

Про це у своєму Twitter інформує SkyNews.

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Є кілька речей, якими я займаюся: я люблю гуляти, коли у нас виходить взяти вихідний, ми виходимо на прогулянку. Я люблю готувати, до того ж приготування приносить користь – їжу можна з’їсти,
– зазначила Мей під час зустрічі із журналістами та працівниками фабрики у Ньюкаслі.

За словами прем'єрки, в неї вдома зберігаються близько 150 екземплярів кулінарних книг. Окрім цього, політик додала, що полюбляє дивитися серіал "Морська поліція".

Додамо, що під час відповіді на це запитання, Мей назвала свою роботу "найбільш стресовою у світі".

 

Теги: LifeStyle Курйозні новини Новини політики Великобританія Тереза Мей
Джерело: 24 Канал
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