"Трамп-курча" розпочав морську подорож: американці вразили новою витівкою проти свого президента
У США вздовж узбережжя Сан-Франциско на воду спустили човен із величезною повітряною кулею у вигляді президента Трампа, який схожий на лихе курча.
Зачіска цього курчати нагадує шевелюру президента США, а "одягнене" воно у смугасту форму в'язня, передає ABC7News.
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Надувна фігура курчати Трампа пливе вздовж узбережжя на човні під назвою "Транспорт в'язниці Алькатрас", а на "одязі" надувної карикатури лідера США написано "в'язень 45", що вказує на те, що Дональд Трамп є 45 президентом країни.
Цікаво, що човен із 10-метровим надувним курчам спустили на воду неподалік острова, де розташована розформована в’язниця, в якій раніше відбували покарання військові та особливо небезпечні злочинці.
Своїми діями активісти висловлюють протест політиці Дональда Трампа.
Човен повинен пропливти вздовж усього узбережжя Сан-Франциско.
Нагадаємо, раніше у небо над Лондоном активісти запустили велику повітряну карикатуру президента США під назвою "Малюк Трамп". Так жителі Великобританії зустріли Дональда Трампа у своїй країні, куди він прибув на зустріч із Терезою Мей.