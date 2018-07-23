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"Трамп-курча" розпочав морську подорож: американці вразили новою витівкою проти свого президента

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Курчатко Трампа спустили на воду поблизу в'язниці Алькатрас
Курчатко Трампа спустили на воду поблизу в'язниці Алькатрас / thedailybeast.com

У США вздовж узбережжя Сан-Франциско на воду спустили човен із величезною повітряною кулею у вигляді президента Трампа, який схожий на лихе курча.

Зачіска цього курчати нагадує шевелюру президента США, а "одягнене" воно у смугасту форму в'язня, передає ABC7News.

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Надувна фігура курчати Трампа пливе вздовж узбережжя на човні під назвою "Транспорт в'язниці Алькатрас", а на "одязі" надувної карикатури лідера США написано "в'язень 45", що вказує на те, що Дональд Трамп є 45 президентом країни.

Цікаво, що човен із 10-метровим надувним курчам спустили на воду неподалік острова, де розташована розформована в’язниця, в якій раніше відбували покарання військові та особливо небезпечні злочинці.

Своїми діями активісти висловлюють протест політиці Дональда Трампа.

Човен повинен пропливти вздовж усього узбережжя Сан-Франциско.

Нагадаємо, раніше у небо над Лондоном активісти запустили велику повітряну карикатуру президента США під назвою "Малюк Трамп". Так жителі Великобританії зустріли Дональда Трампа у своїй країні, куди він прибув на зустріч із Терезою Мей.

Теги: Новини США Дональд Трамп Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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