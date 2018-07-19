Журнал TIME здивував промовистою обкладинкою: на ній – "схрещене" обличчя Путіна і Трампа

Американський журнал TIME помістив на своїй обкладинці поєднане обличчя двох президентів – США та Росії.

Відповідну світлину опублікували на офіційній сторінці видання у Facebook.

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Нова обкладинка TIME. Трамп хотів провести саміт з Путіним. Він отримав набагато більше, ніж очікував,

– йдеться в дописі до фото.



Нова обкладинка журналу TIME

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. Обидва лідери наголосили, що задоволені результатами перемовин. Проте у США різко розкритикували риторику та поведінку Трампа під час саміту.

Зокрема, на спільній прес-конференції у Гельсінкі він заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним. Трамп, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори. Приїхавши додому, Трамп відрікся від своїх слів та сказав, що на спільній із Путіним прес-конференції просто "обмовився".