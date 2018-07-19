18:17
19 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 18°C
  • п'ятниця
    24°C 18°C
  • субота
    25°C 19°C
  • неділя
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 18 липня
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, 18 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики

Журнал TIME здивував промовистою обкладинкою: на ній – "схрещене" обличчя Путіна і Трампа

794 Читать новость на русском
На обкладинці TIME розмістили "ТрампоПутіна"
На обкладинці TIME розмістили "ТрампоПутіна" / фото з відкритих джерел

Американський журнал TIME помістив на своїй обкладинці поєднане обличчя двох президентів – США та Росії.

Відповідну світлину опублікували на офіційній сторінці видання у Facebook.

Читайте також: Художник створив провокативний плакат з Путіним та Трампом: фото (18+)

Нова обкладинка TIME. Трамп хотів провести саміт з Путіним. Він отримав набагато більше, ніж очікував,
– йдеться в дописі до фото.

обкладинка time Путін Трамп
Нова обкладинка журналу TIME

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. Обидва лідери наголосили, що задоволені результатами перемовин. Проте у США різко розкритикували риторику та поведінку Трампа під час саміту.
Зокрема, на спільній прес-конференції у Гельсінкі він заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним. Трамп, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори. Приїхавши додому, Трамп відрікся від своїх слів та сказав, що на спільній із Путіним прес-конференції просто "обмовився".

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Курйозні новини журналісти Володимир Путін Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
сьогодні, 18:00 Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
Дмитро Гнап 499
В Израиле фактически узаконили апартеид
сьогодні, 17:01 В Израиле фактически узаконили апартеид
Блог Соцмережі 721
Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
сьогодні, 16:58 Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
Інститут Просвіти 90
Як громадський транспорт Києва став дійною коровою для корупціонерів
сьогодні, 16:00 Як громадський транспорт Києва став дійною коровою для корупціонерів
Дмитро Гнап 226
Розмова Трампа із журналістом Фокс "є лише теревенями двох обмежених дурників"
сьогодні, 15:01 Розмова Трампа із журналістом Фокс "є лише теревенями двох обмежених дурників"
Богдан Яременко 451
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Вибори президента Росії: дані екзит-полів
 19 березня , 01:05
Це буде найгіршим жахіттям для Росії, – американський аналітик
 29 березня , 23:02
Реінтеграція Донбасу: Глава МЗС РФ погрожує Україні через ухвалений закон
 11 лютого , 16:52
Грип в Україні: названо області, де перевищено епідемпоріг захворюваності
 21 лютого , 16:55
У Гідрометцентрі розповіли, коли завершаться снігопади та мороз
18 березня , 21:17
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук